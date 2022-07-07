CHP teröre kalkan oldu! HDP ile birlikte ret oyu kullandılar

12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında Aydeniz'in polise tokat atması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezlekeyi hızla TBMM Başkanlığı'na göndermiş, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu da Aydeniz için Hazırlık Komisyonu kurmuştu. Hazırlık Komisyonu önceki gün Aydeniz'in savunmasını dinledi. Dün de karar için bir araya geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında AK Partili Hazırlık Komisyonu üyelerinin oyu ile Aydeniz'in 5 dosyadan dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı.

18 Temmuz'da üst komisyonda

Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Aydeniz'in en fazla dosyası bulunan milletvekilleri arasında yer aldığını, bunlardan çoğunu polis ya da kamu görevlilerine mukavemet ve saldırı ile terör suçlarının oluşturduğunu söyledi. Özkaya, raporları hızla tamamlayıp 18 Temmuz'da Karma Komisyon'a sunacaklarını ve buradaki bir aylık sürenin başlayacağını bildirdi. Özkaya, Meclis'e sunulan 1631 dokunulmazlık dosyasının 1308'inin HDP ve DBP milletvekillerine ait olduğunu kaydetti.





Genel Kurul karar verecek

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu raporları Karma Komisyon'da ele alınacak. Karma Komisyon da kendi kararını verip raporları Genel Kurul gündemine indirecek. Genel Kurul'da Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için karar yeter sayısı yeterli olacak. Genel Kurul, dokunulmazlığı kaldırırsa Aydeniz, ilgili dosyalardan yargı önüne çıkacak.

Dosyası kabarık

DBP'li Aydeniz, daha önce Suriye'de yaralanan teröristleri tedavi ettirmek için çalıştığı hastaneden ambulans göndermişti. Aydeniz, son olarak İstanbul Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride görevli polise yumruk atmıştı

CHP ve HDP yan yana

AYDENİZ'İN polise attığı tokattan sonra peş peşe bunun kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar yapan CHP, HDP'nin tehditleri üzerine çark etti. CHP'li Hazırlık Komisyonu üyesi Rafet Zeybek'in buna gerekçe olarak toplantıda "Bu dosya siyasi. Siyasi olduğu için de ret oyu kullanacağım" bahanesini ileri sürdüğü bildirildi.