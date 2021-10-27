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Siyaset ‘CHP terör örgütlerinin umududur’
Siyaset

‘CHP terör örgütlerinin umududur’

Alpay Özalan, Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan’a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:11:00 -
‘CHP terör örgütlerinin umududur’

YENİ AKİT  ANKARA

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Kemal Gülen'in Yotube yayınına katılan FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, “Kurumlarımızı geri alacağız, arkadaşlarımızı geri toplayacağız. Tabiî ki biz eski mesleğimize devam edeceğiz” ifadeleri ile Türkiye’ye geri dönecekleri mesajını vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, KHK’lılar hakkındaki söylemlerden dolayı FETÖ’cülerin muhalefetten güç aldığını söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, ‘Biz geri döneceğiz, itibarlı bir şekilde geri döneceğiz’ ifadelerini kullanmış. Muhalefetin açıklamaları, PKK gibi FETÖ'yü de umutlandırıyor. CHP ve ortakları, terör örgütlerinin umududur” dedi.

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