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Gündem CHP tecavüzlerinde üç maymun taktiği!
Gündem

CHP tecavüzlerinde üç maymun taktiği!

Yaşanan bazı fevri olayları müteddeyin kesime ve AK Parti’ye maletmek için çırpınan sözde kadın dernekleri ile ‘Medya baskı altına alınıyor’ yaygarası koparan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, CHP’de yaşanan tecavüz skandallarına ilişkin tek kelime dahi açıklama yapmadı. Söz konusu CHP olunca üç maymunu oynayan kesimin, “Benim tecavüzcüm iyidir” yaklaşımı büyük tepki çekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:12:00 -
CHP tecavüzlerinde üç maymun taktiği!

 Zekeriye Say  İstanbul 

Hükümeti sıkıştırmak için üzerlerine vazife olmayan her meselede anında açıklamalar yapan sözde kadın dernekleri ve medya STK’ları, birkaç gündür ülke gündemini meşgul eden CHP’deki tecavüz skandalları karşısında kafalarını kuma gömmeyi tercih etti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin tepe yöneticileri CHP teşkilatlarındaki tecavüz silsilesi hakkında tek kelime etmekten kaçındı.

Yüzsüzlüğün bu kadarı...

AK Parti’yi zorda bırakmak adına aslı astarı olmayan iddialar üzerinden çok sert açıklamalar yapan ve mütedeyyin cenahı kadın düşmanı göstermek için olağanüstü bir gayret gösteren sözde kadın dernekleri, işin ucu arka bahçesi oldukları CHP’ye çıkınca, gerçek yüzleri ortaya serildi. CHP teşkilatlarında ardı ardına patlak veren tecavüz ve taciz skandalları Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, kadın haklarını savunduklarını iddia eden yapılanmalar derin bir sessizliğe büründü. Mor Çatı başta olmak üzere feminizm bataklığında debelenen derneklerin hiçbiri CHP’liler tarafından mağdur edilen kadınlara sahip çıkmadı. Akit ise sözde kadın derneklerinin ve medya STK’larının ikiyüzlülüğünü ifşa edecek iki görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü ile konuşmamızdan tam bir skandal zuhur etti. Güllü, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan konu hakkında sudan bahanelerle görüş vermekten kaçındı.

Haberleri yokmuş!

CHP’deki tecavüz skandalları hakkında ne düşünüyorsunuz sorumuza cevap vermek istemeyen Güllü, konudan haberdar olmadığını iddia etti. CHP’deki tecavüz rezaletini anlatmamızın ardından ise “covid testi yaptırıyorum. İki gündür gündemi takip edemedim” sözleriyle görüşmeyi sonlandırdı. Gazetecilik mesleğinin sorunlarını çözmekten ziyade ideolojik aidiyetlerinin propagandasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bir numaralı ismi Turgay Olcayto da, benzer bir tavır takındı.

Tecavüzlere “siyaset” dediler

CHP’de ayyuka çıkan tecavüz rezaletini karartan solak medyanın tutumunu konuşmak için aradığımız Turgay Olcayto, “Bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Biz siyasete çok bulaşmak istemeyen bir kuruluşuz. Gerçekten ilgilenmedim” dedi. Albayrak’ın görevden af talep etmesi sürecinde medyayı sert sözlerle saldırmalarını hatırlattığımız Olcayto, “Arkadaşlarla bir konuşayım size döneyim” diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Olcayto, haberin yayına hazırlandığı süreç içerisinde geri dönüş gerçekleştirmedi.

Mağdurlar rezaletleri anlattılar

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Güven Ömür Alkan hakkında 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan D.A., şunları kaydetti: “Aynı mahallede oturduğumuz için aynı araçla oturduğumuz bölgeye geldik. Ön koltuğa, yanına oturmamı söyledi. Bana kız arkadaşı ile arasının bozuk olduğunu dertleşmek istediğini söyledi. Bir banka oturduk, sonra araca bindik. Alkan araçta bana sarılıp öptü ve tacizde bulundu.”

Eski CHP’li Barış Yarkadaş pandoranın kutusunu açtı

Öte yandan, CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na tepki göstererek olayın örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Yarkadaş, “Ümraniye’de tacize uğradığını söyleyen D. adlı genç kızımızın durumunu ilçe başkanı Zeynel Karaya size aktardı mı? Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı? Orada genç kızımıza ne dediniz? Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti? Evet; neden neden!” diye yazdı. “Sultangazi’de CHP’li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz?” paylaşımında bulunan Yarkadaş, ayrıca şunları yazdı: “Son bir örnek daha: Pazar gecesi patlayan Maltepe rezaleti sonrası, twitimin altına yazılan ve dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var. Ö.H. adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor. Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı.”

Kafasında bardağı patlatmış

Diğer yandan, Maltepe’de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkındaki soruşturma da devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 23 yaşındaki Z.Y., Karagöz’ün kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Z.Y. ifadesinde, bir kafeye gittiklerini belirterek, “Ben kalkmak istedim Karagöz kalmam için ısrar etti. Rahatsız oldum ve gitmek için ayağa kalktığımda beni kendisine çekip koltukta üzerine aldı. Ben de masada bulunan bardağı elime alarak kafasında parçaladım. Öfkesiyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada bana cinsel saldırıda bulundu.” Karagöz ise ifadesinde, “Ben kesinlikle tacizde bulunmadım. Yüzümde bardak kırınca sinirle onu darb ettim” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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