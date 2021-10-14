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Gündem CHP, spora bile çirkinliğini soktu
Gündem

CHP, spora bile çirkinliğini soktu

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi 17 Ekim 2021 Pazar günü şehirdeki ilk ulusal yüzme maratonunu gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 09:45:00 -
CHP, spora bile çirkinliğini soktu

Çınar Demir  Ankara

“Mersin Soli Pompeipolis Yüzme Maratonu” adıyla düzenlenecek yarışların kuralları ise insanı şaşkınlığa düşürüyor. Son derece sert ve katı kuralların arasında yer alan, “Yarış öncesi, sırası ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, Organizatörlere ve Yarış görevlilerine yönelik doğrudan veya internet üzerinden hakaret veya küfür teşkil eden fiillerde bulunanlara Yarış’tan diskalifiye edilecekleri, sonraki Yarışlara alınmayacakları ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kabul ve beyan eder” şeklindeki şart ise “CHP’ye, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne muhalefet eden, internet üzerinden de olsa eleştiri yönelten” herhangi bir yüzücünün yarışa katılamayacağı şeklinde yorumlandı. Birincilere 500 ila 1000 TL arasında değişen miktarlarda para ödüllerinin verileceği yarışmada bu kadar katı şartların bulunması, CHP’nin sporda bile karşıt düşünceye tahammülünün olmadığını göstermesi açısından dikkat çekti.

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