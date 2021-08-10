CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için eski Bakan Mehmet Şimşek görüştüğü iddiası CHP’yi karıştırdı.

Konuyla ilgili parti sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

Tekirdağ'da konuşan Öztrak, "Biz de diyoruz ki bizim gündemimizde şu anda bu yok" dedi.

Öztrak ailesinin devlete yuvalandığı orta çıkmıştı

Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin 2001 krizinde baş aktörlerden biri olmuştu.

Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almıştı.

Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'de ise Bülent Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

"Bol içki ve sigara içilir İnşallah"

Öztrak'ın babası Orhan Öztrak bakan iken CHP fabrika değil snack - bar açıyordu. Orhan Öztrak açılışta ise "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Dedesi 8 dönem vekillik ve bakanlık yapmış

Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim'de "Olmayan" isyanı bastırma gerekçesiyle, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere ortak paydaları Alevilik olan vatandaşlar katledilmiştir.

Belgenin altında Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Mustafa Faik Öztrak'ın imzası var.

Amcaları da önemli görevlerde!

CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.