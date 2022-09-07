CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Gürsel Tekin tepkisini yumuşatma çabası!

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, TV 100 canlı yayınında, "İktidar olursak HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözlerinden sonra Millet ittifakı içinde karşılıklı söz düellosu yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekin'in sözlerine ilişkin, “CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor” açıklamasında bulundu.

'Masadan kalkarız'

İP'li Yavuz Ağıralioğlu da sert söylemlerini dün akşamki Habertürk canlı yayınında sürdürdü. Fatih Altaylı’nın “HDP, 6'lı masada olursa masadan kalkar mısınız” sorusuna Ağıralioğlu, “Evet” diyerek cevap verdi.

6'lı masanın gizli ortağı HDP de Ağıralioğlu'nu hedef aldı. Meral Danış Beştaş, Yavuz Ağıralioğlu için, "Milliyetçi görünümlü muhalifler." ifadesini kullandı.

Önce Kılıçdaroğlu ardından Öztrak Gürsel'i yalanladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hem 6'lı masadan hem 6'lı masa seçmeninden gelen tepkilerden sonra sahneye çıkarak, "Benden dinleyin, Temel Bey’den dinleyin, Meral Hanım’dan dinleyin, Gültekin Bey’den dinleyin, Sayın Babacan’dan dinleyin, Sayın Davutoğlu’ndan dinleyin. 6 lider aynı şeyleri söylüyoruz. Farklı tellerden çalmıyoruz. Artık kamplaşmaktan, kavgadan bıktık. Bu toplumun helalleşmesi lazım, kucaklaşması lazım." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, Yavuz Ağıralioğlu'nun Habertürk canlı yayınında olduğu saatlerde KRT TV yayınındaydı. Gürsel Tekin'e gelen tepkileri yumuşatmaya çalışan Öztrak, "CHP’nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar." diyerek kamuoyunu Tekin'in sözlerinin CHP'yi temsil etmediğine inandırmaya çalıştı.