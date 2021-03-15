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Siyaset CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak
Siyaset

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezindeki basın toplantısında konuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun andımız ile ilgili kararını değerlendiren Öztrak, gizli ittifak ortağı HDP'yi kızdıracak ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:40:00 - 2021-03-15 20:41:09
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'andımız' değerlendirmesi: HDP bu açıklamaya çok kızacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Öztrak, "Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir." dedi.

'Atatürk demek Türkiye demektir'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gündeminde Danıştay İdari Dava Kurulu'nun verdiği 'andımız' kararı vardı. Öztrak, gizli ittifak ortağı HDP'yi kızdıracak ifadeler kullandı:

"Danıştay aldığı iki ayrı kararla, hem okullarda okutulan andımızı, hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Andımızın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını isteyen kim? 'Atatürk' demek, Türkiye demektir. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demektir. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp, atamazsınız. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir."

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