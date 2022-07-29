  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın acı günü
Aktüel

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın acı günü

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak‘ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 15:16:00 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın acı günü

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak‘ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile önceki dönemler CHP YDK üyesi Haluk Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi. Haberi CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan duyurdu.

Tuncay Özkan kendisine ait sosyal medya hesabından ” Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın değerli annesi Ayten Öztrak’ı kaybettik. Ayten annemize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23