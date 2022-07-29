CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın acı günü
CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak‘ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi.
CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak‘ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile önceki dönemler CHP YDK üyesi Haluk Öztrak’ın annesi Ayten Öztrak yaşamını yitirdi. Haberi CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan duyurdu.
Tuncay Özkan kendisine ait sosyal medya hesabından ” Parti Sözcümüz Faik Öztrak’ın değerli annesi Ayten Öztrak’ı kaybettik. Ayten annemize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.