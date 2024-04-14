CHP sorumsuzluğu: Teleferik kazasından 45 dakika önce neler olmuş neler!
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin neden olduğu teleferik faciasında, kazadan 45 dakika önce elektrik kesintisi yaşandığı ve buna rağmen seferlerin iptal edilmediği ortaya çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferiğin direklerinden biri yerinden koparak kabine çarptı. Kabinin tabanının kopmasıyla içerisinde bulunanlar metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada kabindeki 1 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı.
Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tamamı 23 saatlik kurtarma operasyonunun ardından kurtarıldı.
Elektrik kesildiği halde devam edildi
Antalya’daki teleferik kazasından 45 dakika evvel elektrik kesintisi yaşandığı ve buna rağmen seferlere devam edildiği ortaya çıktı. Yayınlanan videoda vatandaşın, "Şuan teleferikteyiz. Durduk ya düşeceğiz ya bindik, bu son videomuz olabilir. Durdu elektrikler gitti havada. Erdoğan elektrik yok. Kaldık burada böyle." dediği duyuluyor.