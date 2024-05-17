  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP siyonistlerin ağzıyla konuşuyor! Uzgel Hamas'ı 'katliamcı' ilan etti
Siyaset

CHP siyonistlerin ağzıyla konuşuyor! Uzgel Hamas'ı 'katliamcı' ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:41:00 - 2024-05-18 00:06:04
CHP siyonistlerin ağzıyla konuşuyor! Uzgel Hamas'ı 'katliamcı' ilan etti

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, ümmetin izzetini ayakta tutan mücahid Hamas'ı hedef aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını hedef alan Uzgel, İsrail tarafından işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren Hamas'a çirkin iftirada bulundu, sivil katliamı yapan siyonistlere ise tek kelime bile etmedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tuhaf bir Hamas sevdası olduğunu" ileri süren Uzgel, "Bu anlamsız ve faydasız bir sevda. Hamas, sivil katliamı yapıp sonra da kendi halkının katliamına sebep olmuş bir parti, örgüttür." diye konuştu.

Hamas'ın Filistin hareketini bölmekten başka hiçbir sonuca ulaşmamış bir hareket olduğunu iddia eden Uzgel, "Bu coğrafyada neredeyse Katar dışında kimsenin yan yana gelmek istemediği Hamas'la bu kadar içli dışlı olmanın Türkiye'ye faydası ne oldu? Filistinlilere faydası ne oldu?" diye sordu.

Gazze hassasiyetin nerede Davutoğlu? Hamas'a 'terörist' diyen İmamoğlu'na 'yanındayız' mesajı!
Gazze hassasiyetin nerede Davutoğlu? Hamas'a 'terörist' diyen İmamoğlu'na 'yanındayız' mesajı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze hassasiyetin nerede Davutoğlu? Hamas'a 'terörist' diyen İmamoğlu'na 'yanındayız' mesajı!

Erdoğan’ın Miço’ya "Hamas ayarını" bir Yunan basını bir de fondaş basın görmezden geldi!
Erdoğan’ın Miço’ya “Hamas ayarını” bir Yunan basını bir de fondaş basın görmezden geldi!

Medya

Erdoğan’ın Miço’ya “Hamas ayarını” bir Yunan basını bir de fondaş basın görmezden geldi!

Siyonistlerin saldırıları direnişçileri yıldırmıyor! Hamas'tan İsrail'e rest
Siyonistlerin saldırıları direnişçileri yıldırmıyor! Hamas'tan İsrail'e rest

Gündem

Siyonistlerin saldırıları direnişçileri yıldırmıyor! Hamas'tan İsrail'e rest

Hamas’tan flaş Gazze açıklaması! Bu soykırım sessiz kalanların utanç lekesidir
Hamas’tan flaş Gazze açıklaması! Bu soykırım sessiz kalanların utanç lekesidir

Gündem

Hamas’tan flaş Gazze açıklaması! Bu soykırım sessiz kalanların utanç lekesidir

Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor
Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor

Gündem

Erdoğan’dan tarihi konuşma! İsrail Gazze’de durmayacak! Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor

Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! "CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta"
Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta”

Medya

Şimdi de bu skandal ortaya çıktı! “CHP'liler hem avantacı, hem tacizci hem de ham hum şorolopçudur, nokta”

Sen Hamas’ı ağzına alacak adam mısın be? Şu utanmazın ettiği laflara bakın hele
Sen Hamas’ı ağzına alacak adam mısın be? Şu utanmazın ettiği laflara bakın hele

Medya

Sen Hamas’ı ağzına alacak adam mısın be? Şu utanmazın ettiği laflara bakın hele

Fazla para kimin cebini ısıttı? Böyle olur CHP’nin israf önlemi
Fazla para kimin cebini ısıttı? Böyle olur CHP’nin israf önlemi

Siyaset

Fazla para kimin cebini ısıttı? Böyle olur CHP’nin israf önlemi

Diriye hizmet götürmeyen ölüye götürür mü? CHP'li İBB mezarlıkları bakımsız bıraktı
Diriye hizmet götürmeyen ölüye götürür mü? CHP'li İBB mezarlıkları bakımsız bıraktı

Gündem

Diriye hizmet götürmeyen ölüye götürür mü? CHP'li İBB mezarlıkları bakımsız bıraktı

İsrail hezimeti itiraf etti! 'Hamas'ı yok edemedik'
İsrail hezimeti itiraf etti! 'Hamas'ı yok edemedik'

Gündem

İsrail hezimeti itiraf etti! 'Hamas'ı yok edemedik'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23