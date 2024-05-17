CHP siyonistlerin ağzıyla konuşuyor! Uzgel Hamas'ı 'katliamcı' ilan etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış politikasını hedef alan Uzgel, İsrail tarafından işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi veren Hamas'a çirkin iftirada bulundu, sivil katliamı yapan siyonistlere ise tek kelime bile etmedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tuhaf bir Hamas sevdası olduğunu" ileri süren Uzgel, "Bu anlamsız ve faydasız bir sevda. Hamas, sivil katliamı yapıp sonra da kendi halkının katliamına sebep olmuş bir parti, örgüttür." diye konuştu.

Hamas'ın Filistin hareketini bölmekten başka hiçbir sonuca ulaşmamış bir hareket olduğunu iddia eden Uzgel, "Bu coğrafyada neredeyse Katar dışında kimsenin yan yana gelmek istemediği Hamas'la bu kadar içli dışlı olmanın Türkiye'ye faydası ne oldu? Filistinlilere faydası ne oldu?" diye sordu.