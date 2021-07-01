CHP siyasi müsilaj!

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına, Kanal İstanbul Projesine ve erken seçim tartışmalarına değindi.

Yalan terörü

CHP’nin yalan merkezine dönüştüğünü belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Dışardan ve içeriden birtakım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor; buna benzer bir görüntü vererek ülkenin demokrasisine, ekonomisine, geleceğine kastediyor. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riski ile boğuşuyorsa siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Ortada klinik bir vaka söz konusudur. Bunun adı da yalan terörüdür. ”

‘Katar’ terbiyesizliği

Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilere Türkiye’de sınavsız tıp fakültesi yalanına da sert tepki veren Erdoğan, şöyle devam etti: “Ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi yönetmeyi beceremeyenlerin, ülkenin 81 vilayetinin ve 84 milyon vatandaşının tamamının sorumluluğunu üstlenemeyeceğini görmek için öyle çok da derin analizlere ihtiyaç yok. Bunun için CHP’nin başındaki zatın ülkenin 2 milyon 600 bin evladının üniversite sınavına gireceği günün arifesinde sergilediği ihanet bile başlı başına bir örnek olarak yeterlidir. Karşımızda ‘Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği’ yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizliktir.”

Kanal istanbul takozu

Konuşmasında Kanal İstanbul Projesine de değinen Başkan Erdoğan, şunları aktardı: “Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez. CHP ve yandaşlarının projeye ilişkin yalan kampanyalarına ve yalan terörüne aldanmayın.”

Seçim haziran 2023’te

Muhalefetin erken seçim çağrısına da cevap veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz, haberiniz var!!. Bay Kemal öyle diyor. Muhalefetin 2023’le ilgili cüretinden cesaret alan kimi çevrelerin de galiz ifadelerle ülkeyi ve milleti ayakta tutan değerleri yıkmaktan, devri sabıktan söz ettiklerini işitiyoruz. Haziran 2023, Türkiye’nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız, ilan ettiğimiz tarih budur. Böyle bir şey yok.”

