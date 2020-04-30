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Siyaset

CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulundu. Kaftancıoğlu, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:01:00 - 2020-04-30 16:06:33
CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de canlı yayınlanan Sözüm Var programında Şirin Payzın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in sorularını yanıtladı.

Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim. Bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır"

Özgür Özel de darbe imasında bulunmuştu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

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Yorumlar

Güney Doğulu

Darbe mi??? Buyrun cesaretiniz varsa teşebbüs edin. Bu sefer kellerinizi keseriz kaçacak delikte bulamıyacaksınız. IDAM MASAYA NE ZAMAN GELECEK ??????????????
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Murat

Deneyin de görün ne olacak.
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