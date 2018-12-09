CHP, Sırrı Süreyya'nın yasını tutuyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’nin sivrilen isimlerinden Sırrı Süreyya Önder, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Terör Örgütü Propagandası yapma" suçundan açılan dava kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası kararının açıklanmasıyla Kandıra Cezaevine'ne konuldu.

Doğal olarak Kandil'in partisi HDP'den bu durumu kınayan açıklamalar geldi. Ancak HDP'yi CHP'li isimler yine yalnız bırakmadı.

Bekaroğlu depresyona girdi

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, Sırrı Süreyya Önder için, "Aramızdan birini sessizce alıp götürürler hep" yorumunu yaptı.

Tanrıkulu da boş durmadı

Bir diğer CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'da yine HDP'lilerin avukatlığını yapmaya kalktı. İddianemeye dair eleştirilerde bulunan Sezgin Tanrıkulu, değerli dostlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.