CHP şimdi de FETÖ tutuklularının aileleriyle görüştü

15 Temmuz sonrasında FETÖ’cüleri devletten temizlemek için çıkarılan KHK'ları “sivil darbe” olarak niteleyen ve KHK ile ihraç edilenleri yeniden kamuya alma sözü veren CHP bir adım daha attı. Son olarak geçtiğimiz hafta Konya’da KHK’lılarla buluşan CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, bu defa da tutuklu askeri öğrencilerin ailelerini CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Basına kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medya hesabından, “Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın’la birlikte, tutuklu kursiyer ve askeri öğrenci ailelerinin adil yargılanma hakkı, adalet taleplerini dinledik” mesajıyla duyurdu.