CHP şehir hastanelerine karşı ama Mahmut şaşırdı! Şehir hastanesi istiyor

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AK Parti iktidarı geride kalan yıllarda Türkiye'yi inşa yolunda en büyük devrimi sağlık alanında yaptı.

İktidarın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli sağlık yatırımlarının başında da şüphesiz şehir hastaneleri geliyor.

Vatandaşın hayrına her hizmette olduğu gibi şehir hastanelerinde de CHP, itiraz ve engelleme çabaları ile gündeme geldi.

Bugün ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Partisi CHP'nin şehir hastanelerine karşı olduğunu unutan İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'ya şehir hastanesi istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyen CHP'li Tanal, Twitter hesabından şu çağrıda bulundu:

Şanlıurfa’da devlet hastanesinde yoğunluktan dolayı yer bulamayan vatandaşlar, özel hastanenin yolunu tutuyor. Merkezdeki özel hastane de tıklım tıklım. Cepteki son 5 kuruş da özele gidiyor. Urfa'da sağlık sistemi yetersiz. Şehir hastanesi sözü tutulmadı.