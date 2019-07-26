CHP Seferihisar, danışma kurulu toplantısını yaptı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, CHP Seferihisar İlçe Teşkilatının danışma kurulu toplantısı gerçekleşirken, toplantıda; İzmir, Seferihisar ve Türkiye genelindeki seçim maratonu masaya yatırıldı.

CHP Seferihisar İlçe Teşkilatı ve bazı partililer, danışma kurulu toplantısı nedeniyle bir araya geldi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, CHP İzmir Milletvekilleri, İzmir CHP İl Seferihisar Sorumlusu Volkan Gürboğa, İzmir İl Yöneticileri Cüneyt Oğuz, Harun Düzenkalkan, Ömer Yener’in katılımıyla yapılan toplantıda bazı konular masaya yatırıldı.

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar ilçesinden ilk defa bir büyükşehir belediye başkanı çıkardıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda ilçe belediye başkanlığını kazandık. Bu gurur hepimizindir. İlçe örgütümüz ve belediyemizin uyum içinde çalışmasını sağlayarak yarınların daha güzel olması için gayret göstereceğiz. Bu yolda hepimize başarılar diliyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekilleri; Kani Beko, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Atila Sertel ve birinci bölge örgütlerden sorumlu Özkan Tice’nin konuşmalarının ardından, Seferihisar ve Türkiye genelindeki yerel seçim maratonu değerlendirildi ve yerel seçimler ardından başlayan yeni dönemle ilgili düşünceler, öneriler toplantıya katılan üyeler ile tartışıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 2009 yılından bu tarafa büyük bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öncelikle Seferihisar sonra İzmir’in kaderini değiştirerek Tunç Soyer Başkanımız Seferihisar Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. 10 yılda ilçe örgütü olarak çocuklarımızın bizimle gurur duyacağı yeniliklere, değişimlere imza attık. Bayrağı, iki seçim kazanmış yönetimimle birlikte 26 Kasım 2018’de Senem Başkan ve yönetimine devrettim. Yeni ilçe örgütümüz 2019 Mart seçimlerinde de; halkın, demokrasinin, çok sesliliğin, geleceğimizin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını Seferihisar’da dalgalandırdı. Seçim sonuçlarını mahalle mahalle inceledik. Oyunu bizden yana kullanmayan yüzde 44lük kesimin yaş aralığı, eğitim seviyesi, ilçemize yerleşim tarihleri gibi önemli istatistiksel araştırmalarımızı yaparak çıkarmamız gereken dersleri çıkardık. Bu yolda ekiplerimiz teker teker Seferihisar’da yaşayanları ziyaret edecek, çıkan sonuçlara göre stratejimizi oluşturacağız. Hedefimiz Seferihisar’da yüzde 65e çıkmak olacak."