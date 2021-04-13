CHP seçimlerde ikinci! Kılıçdaroğlu bakın kaçıncı
Seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderlikte 4.'lüğe fırladı. İşte kamuoyu ile paylaşılan Liderlerin Başarı Puanı...
Yeniakit.com.tr
İstanbul Ekonomi Araştırma, Liderlerin Başarı Puanı başlıklı anket sonucunu kamuoyu ile paylaştı.
Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ile el ele vererek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittfak yapan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ankette dikkatleri üzerine çekmeyi becerdi.
Seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet olan CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu, liderlik anketinde 4.'lüğe fırladı.
Çıktığı tüm seçimleri kaybeden ve 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağı yönünde sinyaller veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ısrarla kimseye bırakmıyor.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in ardından Muharrem İnce'nin de istifasını açıklamasıyla CHP'de işler iyice raydan çıkmıştı.
İstifalarla sarsılan CHP'nin içerisindeki taciz ve tecavüz gibi skandallara kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sırada bulunduğu listenin zirvesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
Erdoğan'ı sırayla Meral Akşener, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş takip etti.