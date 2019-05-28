0553 313 94 23

CHP!den sandıkları kendi merkezinde açma ısrarı!

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Maltepe Belediyesi'ne ait müdürlükler bulunduğu için AK Parti "Maltepe oyları CHP’li başkanın makam odasının yer aldığı merkezde sayılmasın" diyor.

28 Mayıs 2019 Salı 08:11
CHP!den sandıkları kendi merkezinde açma ısrarı!

YSK’nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri konusunda AK Parti ile CHP arasında, Maltepe ilçesindeki seçim merkezinin belirlenmesi konusunda hukuk savaşı yaşandı. AK Parti geçtiğimiz günlerde Maltepe 1’inci ilçe seçim kuruluna başvurarak, 31 Mart’ta seçimlerinde büyük tartışmaların yaşandığı ve günler süren oy sayımının yapıldığı CHP’li Maltepe belediyesine bağlı Türkan Saylan Kültür Merkezinin, 23 Haziran’da kullanılmaması için ilçe seçim kuruluna başvurdu. AK Parti başvuru dilekçesinde, bu merkezin konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı Gülsuyu mahallesine çok yakın olması nedeniyle hem sandık güvenliği, hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağına dikkat çekildi. AK Parti’nin dilekçesinde, bu merkezin CHP’nin ‘Seçim bürosu’ olarak kullandığına dikkat çekilerek, ‘tarafsızlık konusunda derin kaygı’ oluştuğu da dile getirilmişti. Dilekçede "Belediyeye ait birçok müdürlüğün merkezinin burası olduğu başkan yardımcısı Canan Döner ve başkan Ali Kılıç’ın makam odalarının bu yerde bulunduğu belediyeye ait 15 misafirhane otel odasının da bu yerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda tarafsızlık ilkesi gereği Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin seçim merkezi olmaması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir" görüşlerine yer verildi. Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da bu talep üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünün de görüşünü alarak seçim merkezi olarak Müzahir Sille Spor Kompleksinin kullanılmasına karar verdi.

İzin olmadan giriş yok

CHP bu kararın ardından İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurarak, 23 Haziran seçimlerinde yeniden Türkan Saylan Kültür Merkezinin kullanılmasını talep etti. İl seçim kurulu, CHP’nin başvurusu üzerine ilçe seçim kurulunun kararını kaldırarak, seçim merkezi olarak yeniden Türkan Saylan Kültür Merkezini belirledi. İl Seçim kurulunun kararında, "Seçim sonuçları alınıncaya kadar Türkan Saylan Kültür Merkezindeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınmasına, ayrıca bu binada bulunan, Maltepe belediye başkanının ikinci makam odasının, başkan yardımcılarının makam odasının ve buna bağlı birimlerin, otel olarak kullanılan kısımlardaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi. İl seçim kurulu, bu süre içinde Maltepe belediye başkanı dâhil hiç kimsenin, ilçe seçim kurullarının izni olmadan binaya giremeyeceğine de hükmetti. 23 Haziran seçim sonuçları alınıncaya kadar bu binada sadece ilçe seçim kurulları tarafından gerekli görülen temizlik ve teknik işler yürütülmesi kararı da alındı.

YSK noktayı koydu

Öte yandan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu’nun aldığı karara karşı YSK’ya başvurdu ve Türkan Saylan Kültür Merkezinin ‘Seçim merkezi’ olarak kullanılmaya devam edilmesi kararının iptal edilmesini istedi. Ancak YSK, AK Parti’nin bu başvurusunu reddetti. İstanbul il seçim kurulunun kararının geçerli olacağını belirtti.

Maltepe’de ne olmuştu?

31 Mart seçimlerinden sonra, AK Parti ve MHP Maltepe ilçesindeki oyların yeniden sayılması için itiraz başvurusunda bulunmuştu. Bu itiraz süreci, AK Parti ve CHP arasında bir hukuk savaşı yaşanmasına neden olmuştu. İlçe seçim kurullarının aldığı kararlar, il seçim kurulundan dönmüş, konu YSK’nın gündemine kadar gelmişti.  YSK gelen başvuruları değerlendirdikten sonra Maltepe’deki bin 89 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bu tarihten itibaren, Maltepe’de bu kez sayım usulüne yönelik itirazlar ve sayım usulü ile ilgili alınan kararlar nedeniyle yeniden sayım işlemleri günler almıştı. Türkan Saylan Kültür Merkezinde, siyasi parti temsilcileri günlerce nöbet tutmuş, partililer arasında gerginlik yaşanmış ve olaylara çevik kuvvet müdahale etmek zorunda kalmıştı. Oyları sayacak sandık kurullarının sayısı ile ilgili de tartışmalar yaşanmıştı.  Tüm bu tartışmalar arasındaki Maltepe’deki oyların yeniden sayımı 17 günde tamamlanabilmişti. Bin 89 sandıktaki oyların sayılmasından sonra, buna ilişkin tutanaklar 17 Nisan’da İl Seçim Kuruluna gönderilmişti.

(Türkiye)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 08:11
  1. AK PARTİ
  2. maltepe
  3. ysk
  4. İstanbul seçimleri
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. Maltepe ilçesi
  8. Türkan Saylan Kültür Merkezi
  9. Maltepe Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBİTAK'a 5 personel alınacak
    1. TÜBİTAK'a 5 personel alınacak
    2. Güneşin fazlası da azıda kansere yol..
    3. TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    5. Kara yollarında durum
    6. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    7. CHP sandıkları kendi merkezinde açmak..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye..
    9. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    10. Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY..
    11. S-400'ler için ikinci alternatif!
    12. Adana merkezli 18 ilde FETÖ’ye ağır..
    13. Aydınlı miniklerden anlamlı hareket
    14. ADÜ kütüphane veri tabanı eğitimleri..
    15. AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    16. Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye..
    17. Adana merkezli 17 ilde FETÖ..
    18. İstanbul'da birçok ilçede düğmeye..
    19. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Avrupa..
    20. İstanbul'da köprüler, Azerbaycan..
    21. Denizli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
    22. Bağdat'ta Yeşil Bölge haziranda..
    23. İngiltere’de zafer Birexit Partisi'nin
    24. İzmir'de darp cinayeti
    25. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    26. Önüne geleni bıçaklı saldırı
    27. 28.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Fikret Orman, Beşiktaş balonuyla..
    29. Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16..
    30. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız