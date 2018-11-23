CHP, Saadet işbirliğinde yeni gelişme!

BİR TV programında açıklanan kulis bilgisine göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu pazartesi günü bir araya gelecek.

İnce, 259 bin üyenin önüne sandık konursa...

'Gece Görüşü' programında Hürriyet Gazetesi yazar Abdulkadir Selvi de önemli bilgiler paylaştı.

Muharrem İnce ile görüşen Abdulkadir Selvi şöyle konuştu:

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na "İstanbul'la ilgili düşünceleriniz nedir? Bir görevlendirmeniz olacak mı benimle ilgili olarak?" diye soruyor ve ekliyor: "Eğer beni aday göstermezseniz, ben yine de partili gibi çalışır, miting yaparım." diyor.

Kılıçdaroğl da 'onu biliyorum, senin particiliğin tartışılmaz" cevabını veriyor İnce'ye.

İnce, "Eğilim yoklama niyetindeyseniz, "ben İstanbul'dan adayım" diyor. Kılıçdaroğlu da "İstanbul örgütü dahil olmak üzere bunu teşkilatlara soracam" diyor.

Muharrem İnce, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa ben yarışa girip aday olacam, ama bu yapılmaz 'gel aday ol denirse' asla aday olmam." dedi açıklamasında.

İnce "Sandık kurulma ihtimali var mı?" soruma, "Sandık kurulma imkanını ben görüyorum, doğrusu da budur." cevabını verdi.

"Bundan sonra bir araya gelir misiniz?" diye sordum, İnce de, "her zaman gelirim, o benim genel başkanımdır" dedi.

İnce, Genel başkanın teşkilatlara soracağını, ordan çıkacak duruma göre bir karar verileceğini söyledi, "Ama ben sandık konulursa adayım, aday olmasam da bu seçimde CHP için çalışacağım" diye konuştu.