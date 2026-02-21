  • İSTANBUL
Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte gün boyu aç ve susuz kalındığı için vücudun buna ayak uydurması zaman alabilir. Uzmanlar bütün gün aç kalındıktan sonra iftar vaktinde çok dikkatli beslenmek gerektiğinin altını çiziyor.

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

İslam alemi için çok önemli Ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için düzenli ve dengeli beslenme çok büyük önem taşıyor. Beslenme düzenimizin oldukça değiştiği 30 gün boyunca uzmanlar hem kilo almamak hem de sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için bazı uyarılarda bulunuyor. Gastroenteroloji Uzm. Dr. Sibel Tetik, Ramazan’da öğün aralarının uzadığına dikkat çekerek ve mide sorunu yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Tetik, oruç tutarken mide rahatsızlığı geçirme riski en yüksek olan kişilerin gastrit, ülser ve reflü hastalığı olanlar olduğunu vurgulayan Tetik, şu uyarılarda bulundu

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

SAHURDAN SONRA HEMEN YATMAYIN "İftarda ve sahurda fazla yemek yenmesi, sahurda yemekten hemen sonra yatılması, reflü ataklarını tetikleyebilir. Ayrıca uzun süren açlık sonrasında zamanla sindirim sisteminin hareketleri de azalmaktadır. Bu nedenle iftarda hızlı ve fazla yemek karında şişkinliğe, hazımsızlığa yol açabilmektedir.

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

Midelerinde gastrit veya ülser sorunu olanların oruç tutmaya başlamadan önce tedavilerini tamamlamaları tavsiye edilmektedir. Mide yakınmaları hafif boyutta olan kişilerin, diyet ve ilaç gibi önlemlerle oruç tutmasında bir sakınca görülmemektedir. Kronik hastalığı, geçirilmiş ülseri veya mide kanaması olanların ise Ramazan öncesinde bir uzmana başvurarak gereken önlemler almaları, gerekiyorsa bu süreci ilaç tedavisi ile desteklemeleri gerekmektedir. Henüz tedavisi süren ülser hastaları, yeni geçirilmiş mide kanaması, mide kanseri, ciddi reflü hastalığı veya çeşitli mide hastalıkları nedeniyle beslenme güçlüğü olanların oruç tutmaları ise sağlık açısından sakıncalı olabilmektedir."

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

"İFTARA ÇORBA İLE BAŞLAYIN" İftara çorbasız başlanmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen uzman isim, özellikle sebze ve yoğurtlu çorbaların hem sindirimi kolaylaştırdığını hem de doygunluk hissi vereceği için fazla ve ağır yemek yemeyi engellediğini belirtti. Doyma hissinin ilk lokmadan 13 dakika sonra beyne ulaştığına dikkat çeken Tetik, bu yüzden çorbadan ana yemeğe geçmeden önce 3-4 dakika ara verilmesini önerdi.

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

İFTARDAN 1-1.5 SAAT GEÇTİKTEN SONRA 45-60 DAKİKA BOYUNCA YÜRÜYÜN “Oruç döneminde mide, bağırsak sistemi istirahate çekilir. Bir ay süresince bu sistem kendini yeniler ve organize eder. Diğer zamanlarda çokça tüketilen sigara, alkol gibi zararlı maddelerin daha az alınması da bu sistemin yenilenmesini hızlandırır. Bu da direkt olarak mide, bağırsak ve karaciğeri hem dinlendirir, hem de kendilerini yenilemelerine fırsat verir” diyen Tetik, sağlıklı bir Ramazan geçirmek adına yapılması gerekenler hakkında önerilerini ise şöyle sıraladı: “Kabuklu meyve tüketmek hem tokluk hissini artırır hem de vitamin desteği sağlar. Böylece bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur. İftarda uzun süreli açlık sonrası hızlı ve çok yemek yemenin sağlık için tehlikeli olduğu unutulmamalıdır.

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

ÇOK HIZLI YEMEK YEMEK HAZIMSIZLIĞA NEDEN OLUR! Gıdaların yavaş ve iyice çiğnenerek yutulması, daha az gıda ile doymayı sağlamaktadır. İftardan 1-1.5 saat geçtikten sonra 45-60 dakika boyunca tempolu bir şekilde yürüyün. Bu metabolizmanızın yavaşlamasını engeller. Böylece hem formunuz hem de sağlığınızı korumuş olursunuz.”

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

SAHURDA BU GIDALARDAN UZAK DURUN! Uzman isim Sibel Tetik, sahurda tüketilmemesi gereken yiyecekleri şöyle sıralıyor;

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

"Sahurda süt, yumurta, domates, salatalık, yeşil sebzeler ve tercihen tam buğday unundan yapılmış ekmekten oluşan hafif bir kahvaltı yapılması ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmesi gerekir. Tıka basa doymadan sofradan kalkılmalıdır. Özellikle koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalar hamurlu, tuzlu ve kızartma türü yiyeceklerden uzak durmalılar. Vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyvelerin sık tüketilmesi gerekir.

Foto - Oruç tutanlar aman dikkat: Sahurda bu hatayı sakın yapmayın!

Aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durulmalıdır. Özellikle sahur yapılması ihmal edilmemelidir. Ramazan’da uzun saatler susuz kalınacak olması nedeniyle vücuttaki su ve mineral kaybı artar. Kaybın yerine konulması için iftardan itibaren sahur sonuna kadar ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları gibi bol sıvı ve su alınması çok önemlidir. Susama hissi olmasa bile özellikle yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Terle kaybedilen su ve minerali azaltmak için günün sıcak saatlerinde güneşte kalmamaya, gereksiz ve aşırı efor sarf etmemeye dikkat edilmelidir.”/ kaynak: haber7

