'CHP rakıdır, rakı CHP'dir'

İşte Hukukçu yazar Av. Ömer Faruk Uysal'ın o yazısı;

Özgür Özel; "On yıl sonra... Bir litre rakı 140 lira olacak!" Önce Marmara adasında, sonra da Avşa adasında bu büyük müjdeyi iki defa verdi Özel. Bundan 3,5 yıl sonra iktidar olduktan sonra, 10 yıl daha geçecek ve toplam 13,5 yıl sonra, bu vaad gerçekleşecekmiş! At yalanı....

Daha önce de; " Kayseri'de iki tane turist balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım. Kayseri'de, Konya'da, Ak Partinin uzun süredir yönettiği yerlerde bir tane içkili mekan yok." Demişti sayın Özel.

İkincisi değil de, ilk vaadi "Rakı 140 lira olacak" sözü CHP çevrelerinde ve CHP'li aydınlarda, büyük heyecan dalgalarına yol açtı. Demek ki bir yaraya parmak basmış.

Nevşin Mengü; "Özgür Özel'in 'rakı örneği iyi oldu. Eskiden 'Rakı demeyin, muhafazakar seçmen kaçar' falan derlerdi. Artık o bariyeri de aştı CHP. Normal olan şeyleri, İslamcıların anormalleştirme tuzağına düşmemek lazım. Beğensen de beğenmesen de rakı milli içkimiz. İnsanlar rakı içemez hale geldi." dedi.

Asıl bombayı Yılmaz Özdil patlattı; "Bakın rakı 140 lira olacak vaadi yüzünden, ama rakı demeyeyim falan diye kıvırmadan, rakıyı hiç eğip bükmeden, cesur bir şekilde dile getirdiği için ben kendisini yürekten kutlarım. Rakı içki değildir. Rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında böyle, n'olcak bu memleketin hali diye kafa yormanızın sebebi ondandır. Vatan sevgisidir. Rakı mesela ciddi iştir. Yalanı kaldırmaz, sahtesine denk gelirsen ölürsün. Rakı Türkiyedir, Türkiye rakıdır "

Ertuğrul Özkök'te 13.8.2008'de; Erdoğan'a hitaben "Lütfen bir kadeh sayın Başbakan" başlıklı bir yazı yazmıştı!

Milli içki olarak rakı, vatan sevgisi olarak rakı, normalleşme göstergesi olarak rakı, elinde kadeh olan bir Erdoğan. Cesaret göstergesi olarak rakı. CHP'nin yeni aşmış olduğu bir bariyer olarak rakı. "Rakı Türkiyedir, Türkiye rakıdır" mottosuyla rakısız Türkiyeyi ve Türkleri, Türkiye dışında bırakma edepsizliği, dayatması, hadsizliği!

Farkındaysanız, rahat rakı içemiyoruz diye değil, ötekiler de neden rakı içmiyorlar serzenişi! Neden bize benzemiyorsunuz? Elinde kadeh olmayan bir Cumhurbaşkanı mı olur? hayreti, kızgınlığı! Burada CHP'li seçmen ve yazarların esas sevinci, rakıyı 13,5 yıl sonra ucuzlatma

vaadi değil. (Buna elbette kimse inanmaz.)Genel başkanlarının, rakıyı açıkça telaffuzu ve sahiplenmesi, CHP'nin rakı bariyerini aşmasıdır. "cesareti" ve "kıvırmamasıdır" Pek de hazzetmedikleri, fakat mecbur kaldıkları, altılı masa yerine rakılı masanın kurulmuş olmasıdır.

Bütün ufuk, vizyon, planlama, öngörü ve vaatleri bu. Üçüncü dünya savaşının eli kulağında, fakat 13,5 yıl sonra rakı on'da bir fiyata düşecek! Adamların derdine bakın siz! Özel, önceleri bedava traktör vadediyordu. Bunun hem vadesi kısa, faydalı, hem de kulağa daha hoş geliyordu! Yalanın dahi bir usturuplusu, namuslusu olur değil mi!

İşte Türkiyenin ve dünyanın ciddi bir sorunu! Fakat 13,5 yıl sonrasına dair, büyük bir ucuz rakı müjdesi! Çok önemli bir de demokrasi sorunu. Cumhurbaşkanı ve hükümet, kafası kıyak kesimlere hiç benzemiyor. Ağızlarına bir yudum içki almıyorlar, halktan uzaklar, alkolik vatandaşlarını hiç anlamıyorlar. Böyle bir demokrasi olur mu? Hemen Alkollü İçkiler Bakanlığı kurulmalıdır! Atamız ne güzel içerdi. Beyaz leblebi ve rakı bir efsaneydi! Her akşam köşkte sofralar kurulur ve bakanlar kurulu da hazır olurdu. Halk lehine ne kadar faydalı ve isabetli kararlar alınırdı! Ne kadar bira ve rakı fabrikası açılmıştı. Biranın çocuklara bile yararlı olduğuna dair kamu spotları ne kadar da güzeldi!

İçki içmeyenler neden içmezlerki? El-cevap; İçki içmek haramdır. Kebairdendir, yani büyük günahtır. "İçki bütün kötülüklerin anasıdır." Hadis-i Şerif.

İyi ama biz modern, laik bir ülkeyiz. Modern laik( Hristiyan) ülkelerin tamamında içki satışları ciddi sınırlamalara tabidir. Yurttaşları alkolden korumak, çok önemli bir devlet siyasetidir. İçkinin sağlığa, ekonomiye, toplumsal barışa, zararları saymakla bitmez. Herkesin malumudur; Cinayetlerin, trafik kazalarının, tecavüzlerin, kavga ve yaralamaların, yolsuzlukların, en önemli sebebi içkidir. Zarardan başka tek bir faydası yoktur. Hiçbir ebeveyn, çocukları alkolik olsun istemez!

İçkinin zararlarını, bizatihi CHP'ye hasarlarını, Kılıçdaroğlu şöyle anlatıyor; " Ama bir elitistler var. Rakı sofralarında Türkiyeyi kurtarılar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu herkes iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil."

Doğru söze ne denir? Ancak google'le de küçük bir araştırma gösterirki, Kemal bey'in de elinde kadeh, pek çok fotoğrafı mevcut. Hatta bir tanesi, katıldığı iftar programından sonra bir kokteylde çekilmiş! 8.1.2023'te de şöyle buyurmuş; " Alkollü içecekler yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez." CHP'nin zulüm ve tacizden anladığı budur! CHP budur! "Mücahit Kılıçdaroğlu " diyen SP'nin, DEVA ve GP'nin kulakları çınlasın. Olsun yine de mebuslukları kaptılar ya.

CHP zihniyeti için rakı hayatidir, Kemalizm ve Laikliğin de güvencesidir; "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de. Ermenisi'de, Yahudisi de...Rumlar öyle meze yaparlar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrısı veresin gelir!" Yılmaz Özdil

Ermeni, Yahudi, Rum'un olduğu bu örgütte, Türkiye'de, (rakı Türkiyedir) Müslüman Türkün yeri yoktur. Güzel mezenin değerine mukabil, Kıbrısın değeri yoktur. Altılı masanın rakı içmeyenleri, masanın sadece mezeleridir!

Çok zararlı, bağımlılık yapan, aklı başından alan, yıkıcı, ölümcül, alkol alışkanlığını, edepsiz ve Hadsiz bir şekilde yüceltme çabası!

Şüphesiz ki, rakı Türkiye, Türkiye rakı değildir. Burası şehitlerin, gazilerin, hilafetin ana vatanıdır. Fakat, CHP rakıdır, rakı CHP'dir, diyebilirsiniz. Ancak o zihniyete bu yetmiyor. Rakı içmeyen büyük çoğunluğa tahammülleri yok. İçki içme serbestisi değil, içkiyi hakim kılma imtiyazı, (özgürlüğü) peşindeler. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek istiyorlar.

CHP zaman zaman, neden %20'leri aşamıyoruz, diye araştırma yaptırır. Türkiye rakıdır, bol bol için, inadına mini etek, inadına dekolte giyin'i siyaset bellemişlere, aziz Türk milleti, şu tablodan bir iktidar çıkarır mı? Sadece bu ayyaşlıktan! Fakat CHP son yerel seçimde tarihinin en iyi sonucunu almış olduğundan, bir özgüven patlaması yaşamış. Rakıları gizli içelim tedbirini bırakmış. Bariyerleri o yüzden yıkabiliyor. Fakat zamanı gelince tekrar görecektir ki, bariyerler kendi başına yıkılmıştır. 100 yıldır kazanamadığı seçimi tekrar kazanamamıştır.

Kılıçdaroğlu; " Bize rakı sofralarında konuşan adam lazım değil" sözünün arkasında duramadı, duramazdı. Son sözü sosyalist Prof. Dr. Baskın Oran söylesin; "CHP değişmez, değişirse CHP olmaz!"