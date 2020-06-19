CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan ilginç 'Libya' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelere ilişkin soru üzerine, "Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." şeklinde ilginç bir yanıt vererek vizyonsuzluğunu gösterdi.