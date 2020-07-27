CHP Parti Meclisi kazananlar isim listesi son dakika
Son dakika: CHP Parti Meclisi üyeleri kazananlar isim listesi. CHP’nin hafta sonu yapılan 37. Olağan Kurutlayı sona erdi. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olarak seçilmesiyle birlikte gözler partinin en önemli karar alma organı olan Parti Meclisi (PM) listelerindeydi. CHP Parti Meclisi seçim sonuçları son dakika belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delip PM'ye giren isimler Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık ve Sema Dinçer olurken, Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan PM’ye giremeyen isimler arasında yer aldı. İşte CHP Parti Meclisi kazananlar isim listesi.
Cumartesi sabahı başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda dün gece Parti Meclisi, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi. İşte CHP Parti Meclisi üyeleri kazananlar isim listesi.
1-Faik Öztrak
2-Bülent Kuşoğlu
3-Ali Öztunç
4-Rıfat Nalbantoğlu
5- Oğuz Kaan Salıcı
6-Onursal Adıgüzel
7-Umut Akdoğan
8-Deniz Demir
9- Gürsel Erol
10- Erdoğan Toprak
11-Selin Sayek Böke
12-Veli Ağbaba
13-Ahmet Akın
14-Hakkı Suha Okay
15-Ednan Arslan
16-Gamze Akkuş İlgezdi
17-Zeynel Emre
18-Murat Emir
19-Tekin Bingöl
20-Ulaş Karasu
21-Gamze Taşcıer
22-Gökan Zeybek
23-Bülent Tezcan
24-Orhan Sarıbal
25-Seyit Torun
26-Tahsin Tarhan
27-Özgür Karabat
28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29-Gaye Usluer
30-Muharrem Erkek
31-Gökhan Günaydın
32-Eren Erdem
33-Hasan Baltacı
34-Devrim Barış Çelik
35-Gülizar Biçer Karaca
36-Nevaf Bilek
37-Müslim Sarı
38-Ali Mahir Başarır
39-Aysu Bankoğlu
40-Yaşar Seyman
41-Candan Yüceer
42-Aylin Nazlıaka
43-Pınar Uzun
44-Ayça Taşkent
45-Sevgi Kılıç
46-Erbil Aydınlık
47-Gökçe Gökçen
48-Ahmet Hakan Uyanık
49-Neslihan Hancıoğlu
50-Semra Dinçer
51-Gizem Özcan
52-Hasan Efe Uyar