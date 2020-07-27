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CHP Parti Meclisi kazananlar isim listesi son dakika

Son dakika: CHP Parti Meclisi üyeleri kazananlar isim listesi. CHP’nin hafta sonu yapılan 37. Olağan Kurutlayı sona erdi. Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olarak seçilmesiyle birlikte gözler partinin en önemli karar alma organı olan Parti Meclisi (PM) listelerindeydi. CHP Parti Meclisi seçim sonuçları son dakika belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delip PM'ye giren isimler Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık ve Sema Dinçer olurken, Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan PM’ye giremeyen isimler arasında yer aldı. İşte CHP Parti Meclisi kazananlar isim listesi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:17:00 -
CHP Parti Meclisi kazananlar isim listesi son dakika

Cumartesi sabahı başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda dün gece Parti Meclisi, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi. İşte CHP Parti Meclisi üyeleri kazananlar isim listesi.

1-Faik Öztrak

2-Bülent Kuşoğlu

3-Ali Öztunç

4-Rıfat Nalbantoğlu

5- Oğuz Kaan Salıcı

6-Onursal Adıgüzel

7-Umut Akdoğan

8-Deniz Demir

9- Gürsel Erol

10- Erdoğan Toprak

11-Selin Sayek Böke

12-Veli Ağbaba

13-Ahmet Akın

14-Hakkı Suha Okay

15-Ednan Arslan

16-Gamze Akkuş İlgezdi

17-Zeynel Emre

18-Murat Emir

19-Tekin Bingöl

20-Ulaş Karasu

21-Gamze Taşcıer

22-Gökan Zeybek

23-Bülent Tezcan

24-Orhan Sarıbal

25-Seyit Torun

26-Tahsin Tarhan

27-Özgür Karabat

28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

29-Gaye Usluer

30-Muharrem Erkek

31-Gökhan Günaydın

32-Eren Erdem

33-Hasan Baltacı

34-Devrim Barış Çelik

35-Gülizar Biçer Karaca

36-Nevaf Bilek

37-Müslim Sarı

38-Ali Mahir Başarır

39-Aysu Bankoğlu

40-Yaşar Seyman

41-Candan Yüceer

42-Aylin Nazlıaka

43-Pınar Uzun

44-Ayça Taşkent

45-Sevgi Kılıç

46-Erbil Aydınlık

47-Gökçe Gökçen

48-Ahmet Hakan Uyanık

49-Neslihan Hancıoğlu

50-Semra Dinçer

51-Gizem Özcan

52-Hasan Efe Uyar

 

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