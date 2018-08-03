CHP: Olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanamadı

CHP'de dün muhalifler noter tasdikli olduğunu belirttikleri 630 imzayı teslim etmişti. CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay talep eden muhaliflerin topladıkları imzalar hakkında açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" denildi.

624 İMZA GEREKİYORDU, 605 İMZA TOPLANDI

Açıklamada, noter tasdikli imza sayısının 614 olduğu bildirildi. Bu imzalardan 4'ünün mükerrer olduğu, imza veren 5 kişinin ise artık delege olmadığı belirtildi. Böylece imza sayısının 605'e düştüğü belirtilen açıklamada, kurultay için yeterli imza olmadığı vurgulandı. Olağanüstü kurultay için en az 624 imza gerekiyordu.

İMZA VEREN ÇOK SAYIDA DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Bu arada, imza veren çok sayıda delegenin de imzasını geri çektiği dile getirildi. Bu kişilerin tespit edilmesinin ardından kesin imza sayısının açıklanacağı duyuruldu.

6 AĞUSTOS GÜNÜ RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos Pazartesi günü resmi açıklama yapılması bekleniyor.