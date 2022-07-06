CHP Öcalan yürüyüşünde ret oyu verdi! Polise yumruk atan HDP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

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TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

İstanbul Kadıköy'de teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılan yürüyüşte PKK yandaşı grubun yanında yer alan DBP'li Saliha Aydeniz, polis memuruna yumruk attı.

HDP'den Aydeniz savunması

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nda Saliha Aydeniz'i savunan HDP Eş Genel Başkanı Meral Danış Beştaş, Aydeniz'in yürüyüşte darbedildiğini iddia ederek, "Elimizde en az üç tane doktor raporu var. Kendisi darp ediliyor. Hazırlık komisyonuna sevk edilen 5 fezlekenin 3’ünde Saliha hanımın raporu var ve kendisi darp edilmiş. Kolluk gücünün kendisine uyguladığı şiddete dair 7 tane suç duyurusu var. Hiç kimse kimseye şiddet uygulamamalı." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise polise karşı saldırıda bulunan Aydeniz için "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin. Bu hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

CHP ret oyu verdi

Bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogana atıp, polis ekiplerine türlü saldırılarda bulunan Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına, CHP ve HDP'den ret oyu geldi. 2 partiden ret oyu gelse de, söz konusu vekilin dokunulmazlığının kaldırılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.