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Siyaset CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu hayatını kaybetti
Siyaset

CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu hayatını kaybetti

CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 21:28:00 -
CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu hayatını kaybetti

CHP Nevşehir İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir İl Genel Meclis üyesi CHP Hacıbektaş İl Genel Meclis üyesi Ahmet Eroğlu, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yaptığı açıklamada, “İl Genel Meclis üyelerimizden Hacıbektaş CHP İl Genel Meclis üyemiz Ahmet Eroğlu abimiz kanser hastalığından hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

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