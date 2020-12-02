CHP nerede tecavüz orada

Yavuz Selim İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde cinsel saldırı rezaletlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul’da İl Başkan Yarcımcıları ve ilçe yöneticilerinin ismi ayyuka çıkarken, bizzat CHP’li kadınların ifşa ettiği rezaletler kokuşmuşluğu gözler önüne seriyor.

Taciz tecavüz partisi

Deniz Baykal’ın zina kaseti sonrası Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP, taciz ve tecavüz batağında yüzüyor. AK Parti ve mütedeyyin kesimi sürekli bel altı meseleler üzerinden vurmaya kalkan CHP’nin İstanbul’da il başkan yardımcıları ve ilçe yöneticilerinin cinsel saldırı rezaletleri peş peşe patlak verirken, Türkiye’nin hemen her noktasında CHP’lilerin taciz-tecavüz hadiseleri gündeme geliyor. Parti yönetimi, cinsel saldırıların üzerini örtme yoluna giderken, seçimlerde tecavüz zanlılarını aday dahi gösteriyor.

Tecavüz için saldırdı, tutuklandı

Umut Karagöz: CHP’li Kartal Belediyesi’nde çalışıyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 20 yaşındaki Zeliha Y.’ye yönelik cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birlikte birçok fotoğrafının bulunduğu Umut Karagöz’ün fotoğraf ve bilgilerini partinin resmi internet sitesinden kaldırttı. CHP’li Umut Karagöz’ün cinsel saldırıda bulunduğu Zeliha Y., olay anını anlattığı savcılık ifadesinde, Karagöz’ün davetiyle bir kafede buluştuklarını söyleyerek, “Kalkmak istediğimde beni kendisine çekti. Masadaki bardağı kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi. Öfkeyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü ve cinsel saldırıda bulundu. Ben yalvardıkça vurdu ve boğazımı sıkarak ‘Kapı kilitli seni kimse duyamaz’ dedi. Ailemin duymasından korktuğum için karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul’da iki cinsel suç şüphelisi

Yasin Ilgar ve Özgür Aydın: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin Ilgar ve Özgür Aydın’ın ismi de cinsel saldırı rezaletine karıştı. CHP Avcılar İlçe Teşkilatı Üyesi Özlem Hanelçi, Yasin Ilgar ve Özgür Aydın’ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek, “Bana il başkan yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikâyet ettim. Tehdit edildim. Canan (Kaftancıoğlu) hanım hiç ses çıkarmadı bile. Hakkımı ararken adeta linç edildim” itirafında bulundu.

Sapıklara canan kalkanı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin İstanbul’daki cinsel rezaletlerinin üzerini örtecek açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu, “Bu olayların sürdürülüş şekli, yandaş basının yaklaşımı ve parti içindeki arkadaşların olayları ‘olmadığı’ gibi kamuoyuna sunması beni üzüyor. Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim” dedi.

Tecavüzcü CHP’li için destek eylemi!

Ahmet Deniz Atabay: Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iş istemeye gelen S.T.’ye, CHP’li Meclis Üyesi Ali Çağlar ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz etmekle suçlandı.

S.T. savcılık ifadesinde, “Meclis üyesi Ali Çağlar’ın aracına, iş görüşmesi için çağrıldığını zannederek bindiğini, çiftlik evine götürüldüğünü ve burada tecavüze uğradığını” anlattı.

Video kaydına alınan tecavüz anının görüntülerini oğluna izletmekle tehdit edildiğini söyleyen S.T. tecavüzün 2 ay boyunca sürdüğünü ifade etti.

Partililer, tecavüzcü Atabay’a destek eylemi yaparak “Atabay yalnız değildir” pankartı açtı.

Bolu’nun sapığına hapis

Ozan Yiğit Atalay: CHP Bolu Belediye Başkanı Milletvekili Tanju Özcan’ın milletvekilliği döneminde danışmanlığını yapan Ozan Yiğit Atalay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Bölümünde memur olarak görev yapan evli Ş.B’ye yönelik cinsel tacizde bulunduğu mahkemeye kararıyla tescillendi.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada mahkum olan Ozan Yiğit Atalay’a, 75 gün hapis ve 1500 TL para cezası verildi.

Recep Memili: CHP’li Manavgat ilçe yöneticisi ve aynı zamanda Gazeteci olan Recep Memili, 11 yaşında 3 kız çocuğuna tacizden hapis cezası aldı.

CHP’nin pedofili sapığı

Mürsel Coşkun: CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mürsel Coşkun, 17 yaşındaki bir genç kızı taciz etti.

CHP’nin Antalya Gençlik Kolları tarafından Döşemealtı Mesire Alanı’nda Gençlik Kampı adı altında düzenlenen kızlı erkekli etkinlik sırasında alkol alan 45 yaşındaki Coşkun, 17 yaşındaki kızı taciz etti, parti üzerini örttü, rezalet basına yansıyınca Coşkun’un görevine son verildi.

“İçkiliydim özür dilerim!”

Mustafa Tosun: CHP İzmir Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, emri altındaki zabıta bir bayanı taciz etti. Mağdur şikayetçi olunca “içkiliydim, özür dilerim” diyerek suçunu itiraf ederken, CHP yönetimi “Duruma bakıldığında, bir komplo olduğu görülüyor” diyerek tacizci başkanı savundu.

Tacizciyi aday yaptılar

Bülent Ecevit Tatlıdil: Konya Ereğli’de F.G. isimli kadına taciz skandalıyla ismini duyuran ve hapis yatmış almış olan Bülent Ecevit Tatlıdil, 31 Mart yerel seçimlerinde Ereğli Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu’nun yeğeni hâlâ cezaevinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evli ve 3 çocuk babası olan yeğeni Hıdır Çakmak’ın, yaşları 11 ila 14 arasında değişen 4 kız çocuğuna defalarca tecavüz ettiği için yargılandığı ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada Çakmak’ı, HDP Kocaeli İl Başkanı avukat Mehmet Akgül savundu.