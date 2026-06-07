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Siyaset
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Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin "yeni parti" kuracağı iddialarına, fondaş medyanın öne çıkan isimlerinden Nevşin Mengü'den ezber bozan bir itiraf ve adeta bir soğuk duş geldi. Bazı anket şirketlerinin "yeni parti yüzde 25-30 oyla başlar" diyerek Özel'e boş bir gaz verdiğini belirten Mengü, sol ve muhalif seçmenin aşırı katmanlı yapısı nedeniyle kurulacak olası bir partinin anında ideolojik kavgalarla yerden yere vurulacağını yazdı. Yeni oluşumun bir süre sonra sadece "Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi" olarak algılanacağı riskine dikkat çeken Mengü; salon bulma zorluğundan mali kaynak krizine kadar birçok duvarı hatırlatarak, mevcut sistemde Özgür Özel'in yeni maceralarla siyasi bir başarı elde etmesinin imkansıza yakın olduğunu açıkça itiraf etti.

#1
Foto - Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni yol haritası merak ediliyor. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmayacağı ve kurultaya gitmeyeceği konuşuluyor. Sosyal medyada ise "Özgür Özel yeni parti kurulsun" söylemleri arttı.

#2
Foto - Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

Yeni parti tartışmalarını yazar Nevşin Mengü, Nefes gazetesinde "Herkes ‘yeni parti’ diye gazı veriyor da..." başlıklı yazısında kaleme aldı. "Herkes yeni parti konusunda çok iyimser. Anket şirketi sahipleri de veriyor gazı. En az yüzde 25’le başlayıp açık arttırma usulü ‘yüzde 30’ları bile aşar’ diyenler var." ifadelerine yer veren Mengü, yeni partiye geçmesi halinde Özel'i bekleyen zorlukları sıraladı:

#3
Foto - Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

"Değişim ekibi yeni partiye geçerse, ‘6 ok, Atatürk’ deyip geçemeyecek. Baştan sıfırdan bir siyaset ve hikaye sunması lazım. Muhalefet seçmeni iktidar seçmeninden daha katmanlı ve daha zor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın hemen her yerinde eğitimli kitle sola oy veriyor. Ancak partisinden beklentisi de daha fazla oluyor. Muhtemelen yeni partiyi bir kısım ‘çok liberal’ diye bir kısım da ‘yeterince liberal değil’ diye yerden yere vurmak için hazır kıta bekleyecek. Sol kanat, daha sosyalist bir ajanda, ulusalcı kanat daha milliyetçi bir ajanda isteyecek."

#4
Foto - Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

Mağduriyet üzerine siyaset kurulabileceğini ancak bir süre sonra yeni partinin Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi olarak algılatabileceğine dikkat çeken Mengü, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

#5
Foto - Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

"Mali kaynak bulma zorluğunu saymıyorum bile... Meral Akşener ile Erdoğan arasında yıllara dayanan bir hukuk olmasına rağmen İYİ Parti’nin ilk kuruluş sürecinde il-ilçe kongreleri için salon dahi kiralamalarına izin verilmediğini unutmayalım."

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