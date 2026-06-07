Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı

"Değişim ekibi yeni partiye geçerse, ‘6 ok, Atatürk’ deyip geçemeyecek. Baştan sıfırdan bir siyaset ve hikaye sunması lazım. Muhalefet seçmeni iktidar seçmeninden daha katmanlı ve daha zor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın hemen her yerinde eğitimli kitle sola oy veriyor. Ancak partisinden beklentisi de daha fazla oluyor. Muhtemelen yeni partiyi bir kısım ‘çok liberal’ diye bir kısım da ‘yeterince liberal değil’ diye yerden yere vurmak için hazır kıta bekleyecek. Sol kanat, daha sosyalist bir ajanda, ulusalcı kanat daha milliyetçi bir ajanda isteyecek."