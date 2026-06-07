Özgür Özel yeni parti kurarsa kaç oy alır? Amigo Nevşin Mengü herkesi ters köşe yaptı
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin "yeni parti" kuracağı iddialarına, fondaş medyanın öne çıkan isimlerinden Nevşin Mengü'den ezber bozan bir itiraf ve adeta bir soğuk duş geldi. Bazı anket şirketlerinin "yeni parti yüzde 25-30 oyla başlar" diyerek Özel'e boş bir gaz verdiğini belirten Mengü, sol ve muhalif seçmenin aşırı katmanlı yapısı nedeniyle kurulacak olası bir partinin anında ideolojik kavgalarla yerden yere vurulacağını yazdı. Yeni oluşumun bir süre sonra sadece "Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi" olarak algılanacağı riskine dikkat çeken Mengü; salon bulma zorluğundan mali kaynak krizine kadar birçok duvarı hatırlatarak, mevcut sistemde Özgür Özel'in yeni maceralarla siyasi bir başarı elde etmesinin imkansıza yakın olduğunu açıkça itiraf etti.