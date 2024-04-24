CHP mültecileri kovacaklarını söylemişti makas değiştirdi.

Daha önce mültecileri kovacaklarını söyleyen CHP, 31 Mart sonrası makas değiştirdi.

CHP’nin gölge lideri İmamoğlu ‘Kredilerin bir kısmını mültecilerin entegrasyonu için kullanacağız’ dedi.

CHP Genel Başkanı Özel’in sır küpü Veli Ağbaba da yeni mülteci politikasını tarif etti:

‘Suriyeli sığınmacıların kalıcı oldukları kabul edilmeli. Mülteci statüsü verilerek entegre edilmeli.’



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Peki neden?

Sanıyorum CHP, batı ve küresel sermayenin yeni Türkiye tasarımına uygun şekilde temel politikalarını revize ediyor.

Bu revizyon, mülteci politikasıyla sınırlı kalmayacak gibi. Küresel taleplerle örtüşen yeni bir paradigmadan söz etmek mümkün.

Çünkü…

Yeni tasarım, CHP/DEM zemininde özü itibarıyla İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığını, yerel yönetimler özerklik şartının uygulanmasını içeriyor.

Haliyle yeni mülteci politikası bu tasarımın bir parçası.

Alman cumhurbaşkanının Türkiye’deki ilk ziyaretini İmamoğlu’na yapması da bu bağlamda değerlendirilebilir.

Seçim sonuçlarına bakarak bu senaryoya yatırım yapanlar hayli fazla, ancak CHP kendi içinde bu senaryoyu kolay hazmedemez, özellikle ulusalcılar ciddi engel.

Cumhur ittifakı için de bu süreç, hafife alınabilecek, görmezlikten gelinebilecek basitlikte değil.

O sebeple, seçmen mesajının gereğini yapmak, bir tercih değil, mecburiyettir.