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CHP muhalifleri harekete geçiyor! 31 Mart sonrası yeni parti kurulacak

Kandil uzantılarıyla ittifak haline giren CHP'nin bu durumu, partiden ayrılanların yeni bir çatı altında bir araya geleceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
CHP muhalifleri harekete geçiyor! 31 Mart sonrası yeni parti kurulacak

Milletin bekasına engel vurmak adına teröristlerin siyasi kanatlarıyla ittifak kuran CHP'den kopanların 31 Mart yerel seçimler sonrası yeni bir parti kuracağı gündeme geldi.

31 Mart öncesinde aday listelerine eş, dost, akrabalarını yerleştiren Kılıçdaroğlu ve çevresinin CHP'yi ele geçirmesi, parti içinde hareketlenmelere neden oldu. 31 Mart sonrası için arayışlar hızlandı. Partinin bölünmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya çıktı.

Muharrem İnce de yer alacak

Kulislere göre, yeni Atatürkçü parti Metin Feyzioğlu liderliğinde kurulacak. CHP'li küskünler bu adreste toplanacak. Muharrem İnce ve arkadaşları da bu ekibe katılacak.

Takvim gazetesinden Bülent Erandaç, "Yapılan ciddi-güvenilir bir kamuoyu araştırmasında, önceki seçimlerde CHP'ye oy veren seçmenlerin yeni tercihleri ortaya çıktı. Bunların yüzde 13.8'i CHP'ye kızgın olduğunu, yüzde 13.7'lik kesim de HDP ile ittifak-kanka oluştan dolayı CHP'ye karşı şüphelerinin oluştuğunu belirtti. Bu bilgiler ışığında, 1 Nisan senaryolarına ilişkin yeni bir hazırlık kulislere düştü. CHP'de 31 Mart sonrasında 10. kez seçim kaybetmiş olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yapıştığı koltuktan atmak için, parti içi hiziplerin harekete geçeceği, Atatürkçü bir partinin kurulacağı konuşuluyor." iddiasında bulundu.

"CHP'nin gerçek Atatürkçüleri'ni çok kızdırdı"

İşte Erandaç'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Milli Beka" tartışılırken, Kemal KıIıçdaroğlu'nun, "PKK-PYD bize saldırmaz' diyerek yaptığı tuhaf konuşmalar, CHP'nin gerçek Atatürkçüleri'ni çok kızdırmış durumda. Kendisine "Atatürkçü" diye tanımlayan CHP'nin başındaki kişinin "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'e ihanet içinde oluşu, bir zamanlar "CHP kapatılmalı" açıklaması yapan 10 Aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu kadrosunun partiyi eline geçirmesi bardağı taşırdı. Yeni ATATÜRKÇÜ PARTİ'Yİ Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun kuracağı ifade ediliyor.

Bu noktada, CHP'den tasfiye edilmiş bir Muharrem İnce ve arkadaşlarının da aynı eğilim içine girebilecekleri de vurgulanıyor.

CHP'nin yaptırdığı bir anketin bazı bölümleri elime geçti. CHP'nin 29 ilde 6 bin 345 kişiyle yüz yüze görüşülerek "Türkiye'de Seçmen Profilleri" başlığıyla yapılan anket çalışmasında partiyi sarsacak ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Bu ankette, CHP'ye oy vermiş seçmenlerin yüzde 50'si dış tehditlerin artmasından endişelendiğini belirtiyor. Seçmenlerin Yüzde 30'u da dış güçlerin ekonomi üzerinde oynadığı oyunlardan tedirgin olduğu görüşünü dile getiriyor. Bu sonuçlar, "TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP seçmenlerinden atılan tokat mahiyetinde. NEREDE BU DIŞ GÜÇLER? safsatası içindeki Kılıçdaroğlu'na, ağırlığı CHP'ye oy vermiş seçmenler tarafından atılan bir başka tokattır. Ankette partiler arası yakınlık ilişkileri de araştırılmış. CHP seçmeninin yüzde 46'sı kendisine en yakın parti olarak İYİ Parti'yi, sonra HDP'yi, düşük oranda ise MHP'yi görüyor. HDP seçmeninin yüzde 49'u ikinci parti olarak CHP'yi görüyor."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
  1. 31 Mart yerel seçimler
  2. CHP
  3. Atatürkçü
  4. Metin Feyzioğlu
  5. Muharrem İnce
  6. Takvim gazetesinden Bülent Erandaç
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Milli Beka
  9. PKK-PYD
  10. 10 Aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu
  11. MHP
  12. İYİ Parti
  13. HDP

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