CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklandı

CHP Mart 2019’da Muğla’da büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday gösterecek merak konusu olurken, CHP mevcut başkan Osman Gürün'le yola devam edilmeyeceği Muğla’da yeni bir aday arayışında girildiği ve adayın da belirlendiği öğrenildi. CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan da belirlendiği açıklandı.

CHP il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgede, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı başvurularının 1 Ekim 2018-19 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılabileceğini duyrulmuştu. CHP’de yerel seçim takvimi işlerken en çok merak edilen adaylar arasında CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı konusu. CHP Muğla eski Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklamıştı. CHP’nin Muğla'da değişimden yana olduğu. Bunun için CHP’nin Osman Gürün'le yola devam etmeyeceği, halen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan Oral Karakaya'yı aday göstereceği dile getiriliyor. Peki Oral Karakaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Oral Karakaya, 1987 1991 Yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nı bitirdikten sonra 2008-2009 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Öğrenim hayatıma 2010 yılında başladığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı ile devam etmekte. Meslek Hayatıma 1993 yılında Sivas’ta Kaymakam Vekili olarak başladı. Ardından 1993-2003 yılları arasında Samsun Ayvacık, Denizli Bekilli, Iğdır Tuzluca, Iğdır Aralık, Bitlis Adilcevaz Ilçelerinde Kaymakamlık görevini icra etti. 2003 yılından 2015 yılına kadar Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev aldı. 2015 yılından bu yana da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik görevini yürütmekte.

2014 Muğla Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

CHP adayı Osman Gürün % 49.1

AK Parti adayı Mansur Harmandar % 29

MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18

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