  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası
Aktüel

CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir: - "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyleyerek, iddiaları doğruladı. Baba, arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında kendisi açıklayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:35:33 -
CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyleyerek, iddiaları doğruladı." dedi.

Epözdemir, AA muhabirine, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın sanığı Cemal Metin Avcı'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Davanın devam ettiği süreçte, CHP'li bir milletvekilinin öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i telefonla aradığı ve "davadan vazgeçmesi" talebinde bulunduğu iddialarını doğrulayan Epözdemir, "Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyledi. Milletvekilinin davadan vazgeçmelerini talep ettiğini aktardı. Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak'taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin talebi doğrultusunda CHP'li milletvekilinin ismini meslek etiği, meslek ilke ve kuralları gereği kendisinin açıklamayacağını belirten Epözdemir, "Dolayısıyla iddia doğruymuş. Müvekkilim ilk duruşmada bunu ayrıntılarıyla kendisi açıklayacak." ifadesini kullandı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

- Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında "en kötüyü he..
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay