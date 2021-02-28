CHP milletvekili sayısı kaç? CHP milletvekili sayısı kaça düştü?

Son dakika haberleri... CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını Twitter hesabından kısa bir açıklama ile duyuran Sancar "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı. Teoman Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisine katılması bekleniyor.

CHP'den hangi milletvekilleri istifa etti?

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti. CHP Kurultayı'ndan sonra “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi. Yeni parti kuracak olan Muharrem İnce, CHP yönetimini sert bir üslupla eleştirerek partiden istifa ettiğini duyurdu. CHP’den daha önce istifa eden ehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in de kuracağı partiye katıldıklarını söyledi. CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yeni kuracağı partiye katılacağını hatırlatan İnce, Meclis'te grup kuracak vekil sayısına ulaşacaklarını da söylemişti.

CHP’de kaç milletvekili istifa etti?

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlarla görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti. Edinilen bilgiye göre Dudu ve Akalın, İnce’nin CHP ile yollarını resmen ayırdığını duyurduğu basın toplantısının ardından e-Devlet üzerinden partilerinden istifa ederek İnce’nin lideri olduğu Memleket Hareketi’ne katıldı. Böylelikle Muharrem İnce, daha partiyi resmen kurmadan daha şimdiden CHP’den 5 milletvekilini kadrosuna katmayı başardı. İstifalar sonrası ise CHP'nin milletvekili sayısı 133'e düşmüştü. Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olmasıyla birlikte CHP'nin Meclis'teki sandayle sayısı da 134'e çıkmıştı. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifası sonrası CHP’nin milletvekili sayısı 133’e düştü.