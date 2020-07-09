CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan bir skandal daha! Bakın ne yaptı

Yapılan bütün uyarılara ve yasaklara rağmen Baroların demokratikleşmesine karşı olan avukatlar, 'Çoklu Baro' görüşmesini protesto etmek için eylemlerine devam ediyor.

Ne zaman bir eylem ya da protesto görse dayanamayan CHP Milletvekili Mahmut Tanal bir kez daha eşkiyalığa soyundu.

Skandal hareket! Polis barikatlarını yıktı

Ankara'da da baro başkanları protestolarını, Kuğulu Park'ta sürdürdü. Polisler, koronavirüs nedeniyle gösteri ve eylemlere izin vermezken, avukatlar polise yönelik “Parkı aç, parkı aç” sloganı attı. Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da polise tepki gösterdi. Tanal, polisin kurduğu barikat noktalarını yıkarak açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi. Barikatlar yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı, ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.