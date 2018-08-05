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CHP Milletvekili Erol: Polat Şaroğlu'nun hayati tehlikesi yok

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:13
CHP Milletvekili Erol: Polat Şaroğlu'nun hayati tehlikesi yok

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, milletvekilinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Erol, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bunun sevindirici bir durum olduğunu belirtti.

Şaroğlu'nun rahatsızlanmasından dolayı herkesin seferber olduğunu aktaran Erol, "Vekilimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır, kalıcı durum yaratacak bir problem, olumsuz gelişen bir durum da yok. Sadece bir süre gözlem altında tutulacakmış. Hastamızın tedavisi sürüyor. Gelişmelerle ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendireceğiz. " ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:13
  1. Kılıçdaroğlu
  2. Tunceli
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıç
  5. Elazığ
  6. Fırat Üniversitesi

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