CHP milletvekili Çakıözer'den casus Brunson tepkisi: Yaşananlar Türk yargısı adına utanç verici

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakıözer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'li casus rahip Andrew Brunson'un tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP grubu adına söz alan CHP milletvekili Çakıözer, "Yaşananlar, Türk yargısı ve hukukumuz adına utanç vericidir." ifadesini kullandı.