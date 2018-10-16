0553 313 94 23

CHP milletvekili Çakıözer'den casus Brunson tepkisi: Yaşananlar Türk yargısı adına utanç verici

ABD'li casus Andrew Craig Brunson'un tahliye kararını değerlendiren CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, "Yaşananlar, Türk yargısı ve hukukumuz adına utanç vericidir." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 21:50
CHP milletvekili Çakıözer'den casus Brunson tepkisi: Yaşananlar Türk yargısı adına utanç verici

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakıözer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'li casus rahip Andrew Brunson'un tahliye edilmesine tepki gösterdi. 

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP grubu adına söz alan CHP milletvekili Çakıözer, "Yaşananlar, Türk yargısı ve hukukumuz adına utanç vericidir." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 21:50
  1. Eskişehir
  2. Utku Çakırözer
  3. CHP
  4. Andrew Brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Damak kaşınmasına ne iyi gelir?
    1. Damak kaşınmasına ne iyi gelir?
    2. CHP Aydın Milletvekili Bülent..
    3. Evi kundaklandı! Ev sahibi öyle..
    4. Meclis'te resmen kabul edildi! Türk..
    5. CHP milletvekili Çakıözer'den casus..
    6. Elmas, sonradan girdi 'kızardı'
    7. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    9. Suudi Konsolos'un konutunda esrarengiz..
    10. Ertuğrul Sağlam: Bu ligde her takımı..
    11. Amerika'dan İran’a yeni yaptırım kararı
    12. AK Parti'den flaş 'İş Bankası'..
    13. Gerilim tırmanacak! ABD yeni yaptırım..
    14. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet..
    15. İşte en riskli gıdalar
    16. "Avrupa'nın DEAŞ'ı Türkiye..
    17. Varis kadınlarda daha sık görülüyor
    18. Feci kaza! Kamyonla duvar arasına..
    19. Mide sarkması neden olur? Nasıl tedavi..
    20. Diş eti neden şişer?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?