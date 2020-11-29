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Biyografi CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır nere milletvekili?
Biyografi

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır nere milletvekili?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Silahlı Kuvvetleri’ne skandal bir iftirada bulundu. Ali Mahir Başarır 'Ordu Katar’a satıldı' ifadesi büyük tepki çekti. Peki kim bu Ali Mahir Başarır? Ali Mahir Başarır hangi ilin milletvekili?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:41:00 -
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır nere milletvekili?

Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır 1975 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. Ali Mahir Başarır, ilk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü' nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı. İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir. ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.

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