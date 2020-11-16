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Siyaset CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' ile Disiplin Kurulu'na sevk etti
Siyaset

CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' ile Disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:37:00 - 2020-11-16 16:59:54
CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' ile Disiplin Kurulu'na sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP'den açıklama

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Serdar Aksoy kimdir?

Serdar Aksoy, 16 Nisan 1974 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Veli Aksoy, annesinin adı Kaniye Berat Aksoy'dur. Annesi Selanik muhaciri, babası ise yörüktür. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu olan kız kardeşi ise şu anda Kanada Toronto'da yaşıyor.

İlkokulu Menemen Şehit Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu ise İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra babası Veli Aksoy'un SHP'den milletvekili seçilmesinden dolayı liseyi Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Üniversite yıllarından sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları eğitimi aldı. Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları üzerine çalıştı. İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın kuruluş aşamasında gözlemci olarak yer aldı ve "Sermaye Piyasaları'nın Türkiye'deki Hareketliliği" konusunda çalışmalar yaptı.

Asıl mesleği SPK uzmanlığıdır. Siyasete ilk olarak SHP'den atıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gördüğü yıllarda Murat Karayalçın'ın Genel Başkanlığını yaptığı SHP Çankaya Gençlik Kolları'nın Başkanlığı yaptı. SHP ve CHP birleşmesi ile birlikte görevi sona erdi. "Sosyal Demokrat İdeoloji" ile ilgili yazılmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. "Örgütlenme ve Sosyal Belediyecilik" üzerine uzun zamandır Menemen'de çalışmalar yapan Serdar AKSOY; "Yeni Toplumsal Hareketlerin Menemen'de ve Yöremizdeki Karşılıkları" konusunda özellikle dezavantajlı bölgelerde de bir çok çalışma yaptı.

3 çocuk babası olan Serdar AKSOY halen doğduğu ve ata toprağı olan Menemen'de müteahhitlik yapmaktadır. Eşi Dilek Yücel Aksoy Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olup; Karşıyaka Adliyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çocukları Veli Ozan Aksoy Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, oğlu Ege Aksoy Menemen Karşıyaka Koleji'nde 7. sınıfta, kızı Melis Aksoy ise yine Menemen Karşıyaka Koleji'nde 1. sınıfta eğitimlerini sürdürmektedirler.

Babası Veli Aksoy 3 dönem İzmir Milletvekilliği, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı , MYK Üyeliği ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Dolayısıyla her zaman ailece siyasetin içindeydi ve siyasetten hiçbir zaman kopmadı.

2018 Nisan ayında Menemen'de aday adaylığını açıklayan Serdar AKSOY; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 55.047 oy alarak, en yakın rakibine 10bin oy farkla Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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