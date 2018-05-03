CHP, Meltem Cumbul'a teklif götürüyor

24 Haizran seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden Cumhuriyet HalK Partisi'nde milletvekilliği adaylığı için ince elenip sık dokunuyor.

LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR

Milletvekilliği adaylığı için sol görüşleriyle tanınan isimlere öncelik verecek CHP'de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, gazeteci Ahmet Şık, sanatçılar Levent Üzümcü ve Meltem Cumbul gibi isimlerin üzerinde duruluyor.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmamış ve bu nedenle büyük tepki çekmişti.

ERDOĞAN SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meltem Cumbul'a sert sözlerle yüklenmiş ve ifadelere yer vermişti: "Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."