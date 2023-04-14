CHP medyasından Bozdağ'a algı operasyonu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün Şanlıurfa’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen AK Parti aday tanıtım toplantısına katıldı. CHP medyası ise salonun boş olduğunu belirterek algı operasyonu oluşturmaya kalktı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı katıldı.
Şanlıurfa’ya TOGG ile giden Bekir Bozdağ 2 bin araçlık konvoyla karşılandı. Kapalı spor salonundaki tanıtım toplantısına 7 bin kişi katılım sağladı.
Muhalif medyadan yalan haber
CHP medyası ise Bozdağ'ın konuşma yaptığı salonda koltukların boş olduğunu belirterek haberler yaptı.