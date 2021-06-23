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Medya CHP medyasında ortalık karıştı! 40 milyon lira buhar oldu
Medya

CHP medyasında ortalık karıştı! 40 milyon lira buhar oldu

Can Ataklı, son günlerin gündem maddesi olan artı 1 TV'nin kurulum döneminde CHP'den toplanan 40 milyon liranın yine bir CHP'li tarafından yok edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:21:00 -

CHP medyasında ortalık karıştı. Yıllardır sıkı bir dostluk içerisinde olan Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine düştü.

Kavganın sebebi ise; Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini söylemesi oldu.

"Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin"

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in bu açıklamasına canlı yayında cevap verdi ve "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum.Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diye tehditler savurdu.

CHP medyasında yaşanan yolsuzluklarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya savrulmaya başladı.

ok şaibe var"

Son açıklama Can Ataklı'dan geldi.

Ataklı, "Artı 1 TV kurulduğu zamanla ilgili çok şaibe var. CHP'den toplanan bir 40 milyon lira var. Kayıp. Önemli bir CHP'linin 'tamam, ben hallediyorum' diyerek onun önemli bir bölümünü yok ettiğini, gerisiyle de bir bina yaptığını söylerler.." dedi.

Can Ataklı'nın bu açıklaması, CHP'li belediyelerin milletten topladığı vergileri kendi medyalarını oluşturmak için harcadığını da ortaya çıkardı.

Artı 1 TV kadrosunda Uğur Dündar'ın yanı sıra; Can Dündar, Mirgün Cabas, Pelin Batu, Barbaros Şansal, Özgür Mumcu gibi isimler de yer alıyordu.

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