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Gündem CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası
Gündem

CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

Yeniakit Publisher
2023-12-11 21:03:00 -
CHP medyasında olaylar bitmiyor! KRT satışında para kavgası

Geçtiğimiz haftalarda el değiştiren KRT'nin satışında para kavgası yaşandığı iddia edildi.

Yazar Hürrem Elmasçı KRT'de neler döndüğünü anlattı.

İşte Elmasçı'nın yazısı:

Ah çocuklar ah…

CHP'de değişim oldu ama eski CHP’nin kalıntıları hala para peşinde…

Ankara yerel seçimlere odaklanmışken, CHP’de KRT’nin satışıyla ilgili kulisler konuşuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malum Ankara’da olunca CHP’den uzak kalmak mümkün olmuyor.

O yüzden kaynaklarımın verdiği bilgileri aktarayım sizlere…

Ahmet Kopuz, KRT’nin ilk sahibi…

KRT’nin satışından Ahmet Bey’e de bir miktar para verilecekti, satış sözleşmesi öyleydi. Ahmet Bey KRT'yi CHP'ye satarken o maddeyi koydurmuştu sözleşmeye.....

Ahmet Kopuz, KRT’yi kağıt üstünde Ali Fırat Atabaş’a sattı…

Ali Fırat Atabaş kim mi? CHP’li Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’ü FETÖ’ye sattığı dönemde “bizkaçkişiyiz" platformunun reklam paralarının gittiği Penna şirketinin çalışanıydı! Ne tuhaf ilişkiler değil mi?

Bir tarafta FETÖ ile ticaret yaparken diğer tarafta ulusalcıların hassasiyetlerini sömürerek para toplanıyor. Neyse bu başka yazının konusu…

Ali Fırat Atabaş, “sahibi” olduğu KRT’yi geçen ay Fırat Bozfırat’a sattı.

Neden tırnak içinde “sahibi” diyorum anlatayım..

Çünkü KRT’nin asıl sahibi Ali Fırat Atabaş değildi de ondan… Bu arada Ali Fırat Atabaş’ın aldığı 250 bin doları ne yaptığı ise tartışmaya sebep oldu, herkes birbirini suçluyor. Öte yandan KRT’nin satışından para alacağı olduğunu söyleyen iki kişi daha var.

O isimler muhalefet partisine gönül verenlerin yakından tanıdığı kişiler. Hatta bunlar bir asansör firmasının reklam poşetiyle belediye belediye gezen iki kafadar!

Biri eski danışman yeni milletvekili, trol ordusuyla sosyal medyada yalan haberler yaptıran kişi.

Bu kişi KRT’nin satışından milyon paralar-bin dolar istiyor, "kanal benim" diyor!.

Yine aynı satıştan milyon paralar- bin dolarlar cisteyen bir başka kişi de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden onun da yolu Meclis’ten geçti..

İstedikleri son rakam, Ocak'ta 250 bin dolar, Şubat'ta 250 bin dolar. Yani toplamda 1 milyon dolar istiyor ikisi. Anlaşma böyle. Ki paralar elden verilecek kuşkusuz... Nasıl ticaret ama? Zavallı Adnan Bulut yine bir satıştan "çırak" mı çıkarıldı? Yazık. Adnan Bulut KRT'nin Genel Müdürü'ydü. Kanaltürk'ün kurucu ortaklarından olan Bulut aynı zamanda, Tuncay Özkan Kanaltürk'ü FETÖ'ye satmadan önce de haber müdürü olarak görev yapıyordu.

KRT’nin yeni sahibine Allah kolaylık versin diyorum, çünkü eski CHP’nin paragöz kalıntılarıyla uğraşmak pek zor gözüküyor çocuklar!

Malum, tüm bu olaylar Odatv’nin, CHP’nin medya yönetiminin harcadığı 360 milyon TL’nin nerede olduğunu sorması başladı...

CHP’nin parasını iç edenler yanıt vermek yerine iftira kampanyaları başlattı, ama başarılı olamadı. Hepsi, eski CHP’yle tarih oldu…

Bakalım, bu paragöz kalıntılar daha neler yapacak izleyip göreceğiz…

Ben en çok Ahmet Kopuz'un konuşmasını merakla bekliyorum.

Aman çocuklar, cebiniz para para dolsun diye, ruhunuzu pâre pâre etmeyin!..

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