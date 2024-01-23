CHP medyası yine kendini gösterdi: Hava atmanın anlamı var mı?

Türkiye'nin uzay rüyası sonunda gerçek oldu. Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 00.49’da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki tesisten uzaya fırlatıldı.

Milli Uzay Programı'mız kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na 20 Ocak Cumartesi günü başarılı bir şekilde ulaşan Gezeravcı, ülkemizin gurur ve sevinç kaynağı oldu.

Uzayda 13 deney yapılacak

Gezeravcı parçası olduğu Axiom-3 mürettebatı yapacağı deneylerle insanlığa katkı sağlayacak.

Gelecek nesillerimize ilham kaynağı olacak olan astronotumuzun, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak 13 deney gerçekleştireceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hazımsızlığı dikkat çekti

Türkiye'nin uzay yolculuğundan rahatsız olan CHP medyasının radikal isimleri, toplumu bölen tuhaf açıklamalarına devam ediyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Türk Uzay Bilim Misyonu'nu küçümseye çalışan Mehmet Tezkan, "Bu memlekete hiçbir faydası olmayan bir şey" sözlerini sarf etti.

Gezeravcı'nın hiçbir katkı sağlamayacağını öne süren Tezkan akılalmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Gidersin sen de bir para yatırırsın ve deneylere katılırsın. Bunları yapmayıp sadece turistik amaçlı geziler düzenleyen bir şirkete, parayı bastırıp, 'Biz de artık uzaya gittik. Türkiye gurur duyuyor' diyerek hava atmanın anlamı var mı? Nesinden gurur duyuyor Türkiye."