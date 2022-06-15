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Sağlık CHP medyası ortalığı karıştırmıştı! O ambulans şoförü Bakan Koca ile görüştü
Sağlık

CHP medyası ortalığı karıştırmıştı! O ambulans şoförü Bakan Koca ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 03:19:00 -
CHP medyası ortalığı karıştırmıştı! O ambulans şoförü Bakan Koca ile görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

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