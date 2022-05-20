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Medya CHP medyası çok fena enselendi! Merdan ne oldu rengin soldu!
Medya

CHP medyası çok fena enselendi! Merdan ne oldu rengin soldu!

İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan sanatçılar için “yandaş sanatçılar buluştu” diyerek yaygara koparan Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele1 TV söz konusu CHP olunca yan çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:51:00 -
CHP medyası çok fena enselendi! Merdan ne oldu rengin soldu!

 YENİ AKİT / ANKARA 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek “Milletin Sesi” mitingine ilişkin Tele1 TV’nin paylaşımı pes dedirtti.

İstanbul’da bulunan Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar programında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan sanatçıları "yandaş sanatçılar buluştu"diye yaygara koparan Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu Tele1 TV söz konusu CHP olunca direksiyonu kırdı.

Tele1'den CHP iki yüzlülüğü

 

Erdoğan’ın davetine katılan sanatçıları ‘Yandaş’ diye yaftalayan Tele 1, CHP mitingine katılacak sözde sanatçıları ise "Sanatçılardan Maltepe’deki Milletin Sesi mitingine destek" başlığıyla duyurdu.

Alpay Özalan'dan tepki

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise söz konusu iki yüzlülüğe tepki göstererek “CHP medyasının iki yüzlülüğü...” ifadelerini kullandı.

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