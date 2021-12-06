CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki 'edepsiz' hareketine tepkiler çığ gibi: Eline, beline, diline sahip ol!

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2022 Bütçe Görüşmeleri esnasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma sırasında yaptığı el hareketine bakanlar ve AK Partililerden sert tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında kadın vekillerin de bulunduğu Meclis'te edepsiz el hareketi yaptı.

AK Partili vekillerden Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, bu hareketi Meclis'te tansiyonu yükseltti. AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri yükseldi. AK Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi için çağrıda bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu özür dilemek yerine konuşmasını devam ettirerek hükümete eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal kınama talep etti

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun el hareketinin ardından yaptığı konuşmasında, "Bu meclisin itibarı yerindedir. Bir parti genel başkanı kürsüde genel ahlak kurallarına aykırı bir şekilde iç tüzük 160'a göre kınama cezası gerektiğini bu yüzden Meclis'in görüşmelere ara verilerek kınamanın verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ünal'ın talebi üzerine görüşmeye 5 dakika ara verildi.

CHP'den Kılıçdaroğlu'nun hareketine destek geldi

Öte yandan Meclis'e verilen aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." dedi.

Mustafa Varank: Bir tek bu kalmıştı, ayıptır!

Kılıçdaroğlu'nun hareketine AK Parti Milletvekilleri ve sosyal medyadan sert tepki geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kılıçdaroğlu'na yaptığı hareketten dolayı sert tepki göstererek "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.

Bülent Turan: Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Yaşı 72! En büyük 2. partinin genel başkanı! Kaset kumpasıyla da olsa Atatürk'ün oturduğu koltukta! Yaptığı hareket bu! Kendisi adına utanmaktan biz yorulduk. Diyecek lafımız yok!" tepkisini gösterdi.

Hamza Dağ: Hicap duyuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Bazen yaş kemale ermiyor, eremiyor. Kemal Bey'in Gazi Meclis'te olduğunu ve kime hitap ettiğini unutarak yaptığı bu en hafif tabirle "edepsiz" hareketten hicap duyuyoruz. Milletimize de mi saygınız kalmadı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan: Tarihin çöplüğünde yer alacak

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özalan "Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Hacı Bektaşi Veli'nin sözüyle tepki gösterdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Kılıçdaroğlu'nun hareketine Hacı Bektaşi Veli'nin sözünü hatırlatarak tepki gösterdi.