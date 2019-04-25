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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Tiflis Senfoni Orkestrası konserinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:08
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Tiflis Senfoni Orkestrası konserinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Kapanış Konseri’ne katıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Kapanış Konseri’ne katılarak, Tiflis Senfoni Orkestrasını dinledi. Şefliğini Vakthtang Kakhidze’nin yaptığı Tiflis Senfoni Orkestrası, salonu doldurdu. Konser sonunda Kılıçdaroğlu, konseri dinlemeye gelenler ile fotoğraf da çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:08
  1. konser
  2. fotoğraf

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