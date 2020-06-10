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Siyaset

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin meclis toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:50:15 -
CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin meclis toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinin toplantısına başkanlık etti. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu süreçte belediyelerimiz gerçekten iyi bir sınav verdiler. Belediye başkanlarımız dert yanmadan engelleri aştılar ve başarıyla görevlerini yerine getirdiler. Özellikle vatandaşla sıcak ve samimi bir diyalog kurulması, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlara el uzatılması, yardım yapılırken onların gururlarıyla oynanmaması gibi temel kurallara bütün arkadaşlarımız uydular. Bu süreçte genel merkez olarak da biz pandemi sürecinin ekonomide, sağlıkta ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümleri değerlendirdik. Hiç kimseyi eleştirmeden doğrudan doğruya neler yapılması lazım, bunları anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Millet ittifakı iktidarında söylediklerimiz her şey gerçekleşecek” dedi.

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