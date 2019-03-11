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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya’ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 14 Mart Perşembe günü Malatya’ya geliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:10
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Malatya’ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 14 Mart Perşembe günü Malatya’ya geliyor.


Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından halkla buluşacak. Partisinin 31 Mart seçimlerine verdikleri önemin altını çizecek olan Kılıçdaroğlu, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerini de ziyaret edecek.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yoğun programı arasında Malatya’nın da bulunduğunu kaydeden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Genel Başkanımızın birçok ilde programlarının olmamasına rağmen Malatya’da program yapması ve yoğun temposu arasında bizlere zaman ayırması kendisinin Malatya’yı ne kadar önemsediğinin göstergesidir. Genel Başkanımızın şehrimize gelişi bizim için de büyük önem taşımaktadır. Biz CHP örgütü olarak bugüne kadar her an seçim olacakmışçasına çalıştık. 31 Mart yerel seçiminin startının verilmesinin ardından ise tempomuzu arttırdık. Malatya’da seçim sürecini en hızlı ve en tempolu yürüten parti olma özelliği taşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Kiraz, “31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimde tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyük bir zafer elde edeceğiz. Bizler 31 Mart sonrası gücümüze güç katmış, birçok ili ve ilçeyi almış olacağız. Bir zamanlar CHP’nin kalesi olan Malatya’yı yeniden kazanacağız” dedi.


“Türkiye’nin birleştirici gücü olan Kılıçdaroğlu, Malatya’ya gelerek bizleri kucaklayacak" diyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "Bizler de CHP’nin her kademesinde görev yapan, partisine sahip çıkan kişiler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değerlerimize gereken özeni göstereceğiz. Bu partiyi Atatürk kurdu ve bizlere emanet etti. Cumhuriyetin ışığında Atatürk ilke ve inkılaplarının doğrultusunda ilerleyen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman olduğu gibi bugün de yanında olacağız. Barışın, özgürlüğün ve kardeşliğin temsilcisi olan Genel Başkanımızın sesine ses olmak için Malatyalıları programlarımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.


14 Mart Perşembe günü Malatya’ya gelecek olan Kılıçdaroğlu’nın programını aktaran Kiraz, saat 09.00’da havaalanında karşılama yapacaklarını, ardından 09.30’da Anemon Otel’de STK, oda temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geleceklerini ifade etti. Kiraz, toplantının ardından saat 10.20’de şehir turu yapılacağını, ardından 11.45’te Hekimhan ilçesinde, 13.00’da Akçadağ ilçesinde halk buluşmaları gerçekleştireceğini, saat 14.00’de ise Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine hareket edileceğini kaydetti. Kiraz, Kılıçdaroğlu’nun programına tüm Malatyalıları davet etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:10
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