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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de halka seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane Nurtepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de halka seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane Nurtepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane Nurtepe’de vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’na, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Vatandaşları selamlayan Kılıçdaroğlu ardından bir konuşma gerçekleştirdi.


Kılıçdaroğlu, “Sizler demokrasi, adalet, hak, hukuk mücadelesi yani insanlık mücadelesi yapıyorsunuz. O nedenle size yürek dolu sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ayın 23’ünde sandığa inanarak gideceğiz. Komşularımızı, yakınlarımızı, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı alıp hangi partiye oy vermişse vermiş vatandaşa diyeceğiz ki ayın 23’ündeki seçimler sıradan bir seçim değil. Bu bir hakkı sahibine teslim etme seçimidir. Bu bir parti seçimi değildir. Bu bir adalet, hak, hukuk ve insanlar seçimi diyeceğiz ve götüreceğiz” dedi.


Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP’nin İBB’nin adayı değildir. 16 milyon İstanbullunun seçilmiş belediye başkanıdır. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürüp tekrar hak sahibine teslim edecektir” ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu İstanbul’u yaşanabilir bir kent haline getirecektir. İmamoğlu cadde ve sokaklarında uyuşturucunun satılmadığı bir kent haline getirecektir. İstanbul’u yeniden yeşilliklerle, bahçelerle ve bağlarla tanıştıracaktır. İnsan sevgisini ve dostluğunu getirecektir. İstanbul’da hiçbir kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir şehir inşa edecektir. Ben ona güveniyorum sizde ona güvenin. Seçimi iptal ederlerse bir daha onu seçeceğiz ve tüm dünyaya “İstanbul’da İstanbullu demokrasiden ve hukuktan yana oy kullandı ve yeniden Ekrem İmamoğlu’nu büyükşehir belediye başkanı seçti” mesajını vereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:37
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